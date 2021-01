政治

解體20年的搖滾樂隊為拜登就職典禮合體演唱

Joe Biden et Kamala Harris ont revendiqué la victoire à l'élection présidentielle le7 novembre 2020 © Andrew Harnik/AP/SIPA

作者: 法廣 7 分鐘

搖滾樂團新激進子樂隊(The New Radicals)20日將在美國候任總統拜登及副總統賀錦麗就職典禮後再度合體表演,對拜登已故兒子波伊.拜登及賀錦麗的丈夫任德龍致意。從洛杉磯起家的新基金分子樂隊,短暫音樂生涯從1997年至1999年,但爆紅單曲You Get What You Give曾衝上美國40強單曲榜、在英國登上第五名,在加拿大和新西蘭更奪下音樂告示榜冠軍。