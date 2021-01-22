Covid-19 : 美国总统拜登拟定战争战略

美国新总统拜登一上任即宣布，对抗Covid-19疫情是他的首要工作任务。

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对Covid-19病毒一向持慎重态度的美国新总统拜登(Joe Biden)在宣誓就职后随即确认，对抗疫情是其任内的首要工作任务。在等待国会表决通过金额高达19 000亿美元ˎ 用于救助遭Covid疫情重创的美国经济的预算同时，拜登签署了多项总统令。

据本台RFI记者Anne Corpet周五（2021年1月22日）发自华盛顿的报导，新总统拜登逐一处理堆放在椭圆形办公桌上的卷宗。他签署了六份总统令，让更多的民众得以做检测和接种疫苗，让学校和交通运输更加安全，让各州更好地应对由于疫情而采取的各种限制措施。从今往后，所有搭乘飞机抵达美国的旅行客，都必须在出发前做检测，并在抵达后接受隔离。

拜登同时宣布美国重返世界卫生组织（OMS），并告知民众，当前的卫生危机远未结束。美国新总统表示，人们应该清楚地认识到，在情况得到改善之前，还会恶化。美国的病亡人数很可能会在下个月超过50万大关。确诊人数还将继续增加。不过，拜登很有信心地表示，美国将战胜疫情，援助正在途中。

法广存档图片：Coronavirus疫情在美国造成的死亡人数已超过第二次世界大战。 Image d'archive RFI ：Le coronavirus a fait l’année dernière plus de victimes aux États-Unis que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. (image d'illustration) © REUTERS - SHANNON STAPLETON 路透社

拜登拿出战争战略

拜登拟定的美国对抗Covid-19疫情的方案厚达198页。新总统特别指出，他的方案属于战争战略。Coronavirus在美国造成的死亡人数已超过第二次世界大战。