克里在首届气候适应峰会上的遗憾

首届国际气候适应峰会于1月25日至26日通过线上方式由荷兰举办。开幕第一天，美国气候问题特使约翰·克里（John Kerry）为特朗普任期内美国缺席应对气候变化感到遗憾。在有关气候在线峰会上的视频声明中，英国首相约翰逊、法国总统马克龙、德国总理默克尔等领导人都承诺将支持这一事业。

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克里在视频峰会上表示：“三年前，科学家给了我们一个严厉的警告。警告我们为避免气候变化的最严重后果，我们只有12年的时间。我们现在还有九年的时间，我感到遗憾的是，在那三年中美国缺席了”。

特朗普刚就任总统不久，坚决反对国际协议，于2017年便首次提出退出巴黎协议。而恰恰相反，拜登自1月20日就职以来，做的第一件事情就是加这一的行列。

美国气候问题特使克里表示：“拜登总统已将应对气候变化作为他政府工作的重中之重。现在，我们有一位总统，谢天谢地，在他治下，讲真话并关注这个问题。”克里还表示：“因此，我们为能返回气候协议感到自豪，我们又回来了，我想让大家知道，由于我们过去四年的缺席，我们将竭尽所提供补偿。

英国首相约翰逊表示：不可否认的是，气候变化就在我们“家门口”，并且已经在破坏人类的生活和经济”。他还表示：我们需要接受我们的气候在变化的事实，不能再等待了。

德国总理默克尔（Angela Merkel）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）都同意应对气候变暖的必要性，并表示德国和法国政府已应对气候变化资金等方面取得积极进展。

克里在峰会上还表示：做得更多恐怕是最现实的做法，他希望实现将全球气温增幅保持在工业化前水平之上远低于1.5℃既定目标。

如果不采取措施，几年后，全球最终大约升温3.7摄氏度，最高达到4.5摄氏度。克里表示，如果升温过高将会为所有人创造“根本上不宜居住的条件”。

联合国前秘书长潘基文（Ban Ki-moon）祝贺美国重返巴黎气候协议，并赞扬“美国拜登是有远见卓识的领导人”。

去年年底，荷兰外交部发言人尼科莱特·斯托尔（Nicolette Stoel）曾表示：中国承诺到2060年实现碳中和。这让包括荷兰在内的许多国家感到意外。荷兰对此表示赞赏，并期待中国进一步将这些雄心落实为具体可行的计划。”