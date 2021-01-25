著名历史人物塔布曼将出现在新版20美元纸币上

美国反抗奴隶制的著名社会活动家哈丽雅特∙塔布曼（Harriet Tubman 1822-1913）再一次创造了历史。她将成为出现在美国纸币上的第一位美国非洲裔。拜登的白宫发言人普萨基(Jen Psaki)25日表示：“重要的是，我们的钞票要反映出美国的历史和其多样性，新版20美元面额的塔布曼形象清楚地反映了这一点。她的头像将出现在新版20美元纸币的正面。

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当年塔布曼逃离受奴役的状态，帮助其他人获得了自由。她的头像将出现在新版20美元纸币的正面，取代原来的美国第7位总统安德鲁∙杰克逊（Andrew Jackson）。安德鲁∙杰克逊原来是一名奴隶主。

塔布曼出生在奴隶家庭。她摆脱受奴役的处境后曾多次回到蓄奴的各州，带头帮助其他奴隶安全地逃往北方自由的各州和加拿大，后来从事争取妇女选举权的运动。

2015年，美国财政部决定在美国纸币上印上妇女的头像，引起全国的热烈反响。已经卸任的美国财政部长姆努钦本准备把奥巴马提出的这项建议推迟到2028年。不曾想；拜登坚持要提前实现这一计划。

最初的考虑是在10美元纸币上印上妇女的头像。这张纸币原来印的是参与创建美国银行系统的亚历山大∙汉密尔顿（Alexander Hamilton）的头像。

但现在汉密尔顿已成为百老汇（Broadway）嘻哈音乐作品中一位耳熟能详的人物，从他早期在加勒比（Caribbean）的孤儿生涯直到1804年与副总统阿伦∙伯尔（Aaron Burr）决斗时身亡，几乎无人不知，无人不晓。

很多人认为，汉密尔顿作为美国首任财政部长，他的头像应该留在10美元纸币上，但可以将杰克逊的头像从20美元纸币上移走，因为他曾拥有奴隶，而且还促进了将美国土著印第安人驱逐出自己家园的行动。

根据美国媒体的报道，汉密尔顿的头像将保留在10美元纸币的正面。新版的10美元纸币背面将印上争取普选权运动的领导人头像，其中有柳克丽霞·莫特（Lucretia Mott）、索杰纳·特鲁斯（Sojourner Truth）、苏珊·安东尼（Susan B. Anthony）、伊利莎白·卡迪·斯坦顿（Elizabeth Cady Stanton）和艾丽斯·保罗（Alice Paul）。

新版5美元纸币的背面将用于缅怀在林肯纪念堂（Lincoln Memorial）发生的影响美国历史进程的重要事件及玛丽安·安德森（Marian Anderson）、埃莉诺·罗斯福（Eleanor Roosevelt）和马丁•路德•金（Martin Luther King Jr.）等有关人物的形象。

亚布拉罕∙林肯（Abraham Lincoln）总统的头像将保留在5美元纸币的正面。