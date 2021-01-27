特朗普欲向沙特和阿联酋军售出变数

拜登新政府已暂停向沙特阿拉伯和阿联酋50架F-35战机的军售合同。法新社记者询问一名军事官员时他表示：华盛顿“暂时中止某些正在进行的国防物资转移和销售，”“允许新的领导层重新考虑这些军售合同。他补充说，这是“确保美国的武器销售达到既定的战略目标”，意思是“大多数过渡时期都有的常规行政措施”。

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法新社记者表示，暂停军售决定还是 令人吃惊的。因为它特别涉及向沙特阿拉伯承诺的精确弹药，以及特朗普的支持下，出售给阿拉伯联合酋长国的F-35战机，以换取海湾国家对以色列国的承认。

也门战争始于2014年，当时胡塞武装夺取了也门大片领土的控制权，其中包括首都萨那。冲突在2015年升级，此前，沙特阿拉伯和阿联酋组建美国支持的军事联盟，以试图恢复由利雅得支持的也门总统哈迪政府。

在卸任前，授权向沙特阿拉伯出售5亿美元武器的交易。美国政界人士批评特朗普对利雅得的坚定支持，特别是批评美国政府继续向饱受战争蹂躏也门境内的沙特阿拉伯武装部队提供援助，而也门正面临这可怕的人道主义灾难。

2020年12月底，五角大厦宣布，美国国务院批准向沙特阿拉伯 2900亿美元军售案。军售内容包括3000枚 GBU-39小直径炸弹、集装箱、辅助设备和备用零件和技术支援等。

2020年11月，美国国务院1同意向阿拉伯联合酋长国出售50架F-35战斗机等装备，并正式将这一军售计划通知国会。而权力交替很可能使得这笔军售合同泡汤。

美国新任国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）上周承诺“终止”美国对“由沙特阿拉伯在也门领导的军事行动的支持”。