美白宫新闻发言人要求世卫彻查新冠病毒源头

白宫新闻发言人普萨基(Jen Psaki)1月27日表示：在世卫组织专家开始实地调查的前夕，她说：“当务之急是，要对新冠病毒源头是否来自中国进行彻查，”以确保美国“支持国际调查。而且国际调查必须彻底和明确”。

广告 继续浏览后续

另据德国之声报道，英国广播公司26日首度播出一部纪录武汉新冠疫情前54天的纪录片，内容揭露了更多证据，显示中国政府在疫情爆发初期，如何试图掩盖新冠病毒大规模传播的相关证据，并要求医护人员噤声。

在纪录片中，一名在新冠疫情严重的武汉医院工作的医生表示，他和同事去年1月初，就怀疑新冠病毒具有高度传染性，但却无法向任何人发出警告。

武汉市中心医院距离新冠病毒最早开始传播的华南海鲜市场仅有几公里的距离。在该市场于2019年12月出现首起病例后，该医院很快就被患者淹没。报导指出，该医院有200多名员工感染新冠病毒，包括新冠疫情的“吹哨者”李文亮在内的多名员工因感染病毒而死亡。

这名不愿具名的医生在纪录片《54天》中提到，到了2020年1月10日，武汉中心医院的呼吸科已经爆满。他说：“当时医院已经失控了，我们开始陷入恐慌。”

但医院当局禁止他们与任何人说话，也不允许他们戴口罩，他说：“大家都知道这个病毒已在人与人之间传染，就算是傻子也会知道。但为什么中国政府当时说病毒没有人传人呢？这让我们非常困惑，非常愤怒。”