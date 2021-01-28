美國首度出現傳播力更強的南非變異病毒

美南卡羅來納州衛生官員1月28日表示，發現兩例與南非變異病毒相關的新冠病例。這是美國首度出現傳播力更強的南非變異病毒。

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病毒正在不斷轉變，不過南非變異病毒存在於美國尤其令人憂心，因為數項實驗室研究顯示，它會降低疫苗的效力。

截至目前為止，莫德納公司（Moderna Inc）與輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）/BioNTech生產的疫苗似乎仍對這種變異病毒具有保護作用，但這些公司本周表示，為了以防萬一，正在考慮製造新版疫苗。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在一份聲明中說，它已知道這些病例的存在，並指出沒有證據表明這種變異病毒會引發更嚴重的疾病。