巴法院释放被指杀害美记者珀尔嫌犯 美国表示愤慨

巴基斯坦最高法院28日宣判涉嫌绑架并斩首美国华尔街日报记者珀尔（Daniel Pearl）的恐怖份子谢赫（Ahmed Omar Saeed Sheikh）无罪，当庭释放。白宫发言人表示：我们呼吁巴基斯坦法院更正法律选择，以谋杀一名美国公民和新闻记者罪名起诉涉案者谢赫。

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综合外媒报导，谢赫等被控与其他3名恐怖份子绑架、杀害珀尔，28日巴基斯坦最高法院3位法官以2比1判决无罪释放。

2001年恐怖分子在美国犯下911事件，珀尔当时任职《华尔街日报》南亚区办公室主任，2002年1月到喀拉蚩调查调查鞋子炸弹客瑞德与开打及巴基斯坦情报单位（ISI）的关联，却被伊斯兰好战团体“全国恢复巴基斯坦主权运动”（The National Movement for the Restoration of Pakistani Sovereignty）绑架，该组织宣称珀尔是中情局探子，并透过电子邮件狮子大开口要求美国释放所有巴国籍恐怖疑犯、释出F16战机等。9天后珀尔被斩首身亡，尸首大卸10块，惨不忍睹。

据报导，去年四月，巴基斯坦高等法院就以证据不足为由，将谢赫的死刑减为无期徒刑，其他3名被告获判无罪。法院表示，这些人被关押了18年，已经“遭受了无法挽回的伤害和极端的偏见。珀尔家族和巴基斯坦当局均向该国最高法院提出上诉，不过两次均遭驳回。

据报导，珀尔家族律师西迪奇（Faisal Siddiqi）在声明中表示：”今天的决定完全是一个荒唐的正义，释放这些杀手会造成各地记者和巴基斯坦人民的危险。“声明中也写道：”我们迫切希望美国政府根据法律采取必要的行动，纠正这个不公正的决断。我们也希望巴基斯坦当局采取一切必要的步骤，矫正这荒谬的正义。“