巴法院釋放被指殺害美記者珀爾嫌犯 美國表示憤慨

巴基斯坦最高法院28日宣判涉嫌綁架並斬首美國華爾街日報記者珀爾(Daniel Pearl)的恐怖份子謝赫(Ahmed Omar Saeed Sheikh)無罪,當庭釋放。白宮發言人表示:我們呼籲巴基斯坦法院更正法律選擇,以謀殺一名美國公民和新聞記者罪名起訴涉案者謝赫。

綜合外媒報導,謝赫等被控與其他3名恐怖份子綁架、殺害珀爾,28日巴基斯坦最高法院3位法官以2比1判決無罪釋放。

2001年恐怖分子在美國犯下911事件,珀爾當時任職《華爾街日報》南亞區辦公室主任,2002年1月到喀拉蚩調查調查鞋子炸彈客瑞德與開打及巴基斯坦情報單位(ISI)的關聯,卻被伊斯蘭好戰團體“全國恢復巴基斯坦主權運動”(The National Movement for the Restoration of Pakistani Sovereignty)綁架,該組織宣稱珀爾是中情局探子,並透過電子郵件獅子大開口要求美國釋放所有巴國籍恐怖疑犯、釋出F16戰機等。9天後珀爾被斬首身亡,屍首大卸10塊,慘不忍睹。

據報導,去年四月,巴基斯坦高等法院就以證據不足為由,將謝赫的死刑減為無期徒刑,其他3名被告獲判無罪。法院表示,這些人被關押了18年,已經“遭受了無法挽回的傷害和極端的偏見。珀爾家族和巴基斯坦當局均向該國最高法院提出上訴,不過兩次均遭駁回。

據報導,珀爾家族律師西迪奇(Faisal Siddiqi)在聲明中表示:”今天的決定完全是一個荒唐的正義,釋放這些殺手會造成各地記者和巴基斯坦人民的危險。“聲明中也寫道:”我們迫切希望美國政府根據法律採取必要的行動,糾正這個不公正的決斷。我們也希望巴基斯坦當局採取一切必要的步驟,矯正這荒謬的正義。“