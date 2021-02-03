三位女性导演同时获得第78届金球奖提名

美国年度影视界盛事第78届金球奖（78th Golden Globe Awards）将于美国时间2月28日举行，3日金球奖公布各组别的提名名单。已故男星《黑豹》演员查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），凭Netflix电影《蓝调天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）获提名最佳男主角。

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最佳女主角提名大热则有《浪迹天地》（Nomadland）的法兰丝麦杜文（Frances McDormand）

黑豹查特域克保斯曼以《蓝调天后》角逐剧情组最佳男主角 ，或有机会成其过身后夺得的首个金球奖殊荣。其对手则有《曼克》（Mank）的加利奥文（Gary Oldman）、《The Father》的安东尼鹤健士（Anthony Hopkins）、《The Mauritanian》的Tahar Rahim、《Sound of Metal》的列斯艾文（Riz Ahmed）。

法兰丝麦杜文（Frances McDormand）则以华裔女导演赵婷执导的《浪迹天地》（Nomadland）入围，角逐剧情组影后。