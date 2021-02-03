“换脸“获新生 新州车祸烧伤男子罕见移植手术成功

22岁的新泽西居民乔·迪梅奥(Joe DiMeo)进行了一次罕见的面部和手部移植手术，大约6个月后，他正在重新学习如何微笑、眨眼、和其他手部动作。他在车祸中严重烧伤两年后，于去年8月接受了手术。

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据美联社报道，专家表示，纽约大学朗格尼健康中心面部和双手移植的手术似乎是成功的，但警告说，还需要一些时间来确定。据监督美国移植系统的器官共享联合网络(United Network for Organ Sharing，简称UNOS)称，全世界的外科医生已经完成了至少18例面部移植手术和35例手部移植手术。

但同时进行的面部和双手移植极为罕见，此前只进行过两次。第一次尝试是2009年在巴黎进行的，一个月后病人死于并发症。两年后，波士顿的医生在一名被黑猩猩咬伤的女子身上再次进行了试验，但最终不得不在几天后摘除移植的手。

波士顿布里格姆女子医院(Brigham and Women's Hospital)的外科医生博丹·波马哈奇(Bohdan Pomahac)博士领导了第二次手术，他说：“他们能够成功实现这个目标，这是惊人的。我亲身体会到这非常复杂，这是一个巨大的成功。”

迪梅奥将终身接受药物治疗，以避免移植后产生排斥反应，同时他还将接受持续的康复治疗，以恢复新面部和双手的感觉和功能。

2018年，迪梅奥在一家药品公司担任产品测试员上夜班后，开车时睡着了。汽车撞到路边和电线杆上，翻了过去，起火了。另一个看到事故的司机停下车来救迪梅奥。之后，他在药物引起的昏迷中度过了几个月，并接受了20次重建手术和多处皮肤移植来治疗他严重的三度烧伤。

当迪梅奥意识到传统手术无法帮助他恢复完全视力或使用双手时，他的医疗团队于2019年初开始准备这项危险的移植手术。纽约大学的研究小组几乎立即遇到了包括寻找捐赠者在内的挑战。医生们估计，他只有6%的机会找到与自己免疫系统匹配的配型。他们还想找到与自己性别、肤色和惯用手匹配的人。然后在寻找捐赠者的过程中，疫情爆发了，器官捐赠锐减。8月初，该团队终于在特拉华州找到了一位捐赠者，并在几天后完成了23小时的手术。

他们移除了迪梅奥的两只手，将其替换为受捐赠的前臂中部，并用毛发般细的缝合线连接神经、血管和21根肌腱。他们还移植了整张脸，包括前额、眉毛、鼻子、眼睑、嘴唇、双耳和面部骨骼。

主治医生罗德里格斯（Rodriguez）2月3日透露了移植的细节，与任何移植一样，排异反应的危险在早期是最高的，但会持续很久。他说，到目前为止，迪梅奥还没有表现出任何排斥他的新脸或新手的迹象。

他还表示：自从去年11月出院以来，迪梅奥一直在接受强化康复治疗，每天花几个小时进行物理、职业和语言治疗。“你有了新的生活机会，你真的不可能放弃。”