拜登之子回忆录《美好事物》将于今年4月出版

据美联社报道：西蒙与舒斯特(Simon&Schuster)旗下的画廊图书(Gallery Books)介绍，这本书名为《美好事物》(Beautiful Things)，将讲述拜登小儿子亨特的戒毒历程。

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《美好事物》是亨特与作家兼记者德鲁·朱贝拉(Drew Jubera)合作撰写的，该书的相关财务条款未被披露。这本书于2019年秋被收购，尽管拜登的商业交易状况在选举期间成为特朗普和其他人的固定攻击对象，他的财务状况也成为司法部调查的问题，但这本书被一直保密。

拜登和第一夫人4日发表声明说：“我们钦佩我们的儿子亨特的力量和勇气，公开谈论他的毒瘾，让其他人在他的旅程中看到自己，并找到希望。”

《美好事物》在几位作家中流传，其中包括斯蒂芬·金(Stephen King)、戴夫·埃格斯(Dave Eggers)和安妮·拉莫特(Anne Lamott)。在画廊图书发布的一段片段中，拜登在他的书中写道：”我来自一个由悲剧锻造的家庭，被一份非凡而牢不可破的爱束缚着。”

亨特周四年满51岁，是拜登在世的最大的孩子，拜登的第一任妻子和1岁的女儿娜奥米在1972年的一场车祸中丧生，儿子博·拜登（Beau Biden）2015年死于脑癌。亨特这本书的书名的来源是，在博被诊断出患病后，他和他的兄弟互相鼓舞使用的一句话，意思是强调生活中什么才是重要的。

拜登和他的出版商可能会因为他的回忆录而面临共和党人的批评，尽管总统家庭成员出书并不是什么新鲜事。拜登承诺，与特朗普政府时期不同，他没有家庭成员在白宫工作。这本书在他成为民主党总统竞选领跑者之前就已经在筹划中了。