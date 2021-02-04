拜登和莫里森首次通话 强调美澳同盟力量

美国总统拜登2月3日与澳大利亚总理莫里森通话，谈及了中国和缅甸问题。这是拜登就任以来与莫里森的首次通话。

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白宫在一份声明中说，二人在通话中“强调了美澳同盟的力量”，美澳同盟仍然是印度-太平洋地区和世界稳定的基石。

声明说，二人还讨论了如何共同应对中国。莫里森也表示，二人讨论了中国问题，但他没有透露任何细节。

拜登在上任后的几天中与亚太、欧洲盟国的领导人通话，表达了与这些盟国就一系列共同关切的外交政策优先事项展开密切合作的愿望，其中如何共同应对中国是首要优先事项。澳大利亚方面也曾表示，愿积极与拜登政府合作共同面对中国和其他各项挑战。

就在三天前，缅甸军方发动政变，夺取了国家的控制权并拘押了昂山素季、温敏和其他高级官员，引发了民主国家的谴责。

拜登与莫里森在电话中同意与其他盟国和伙伴合作，追究那些需对缅甸政变负责的人的责任。

二人还讨论了气候变化及新冠疫情等全球和地区挑战，其中包括在推出新技术以减少排放方面加强合作。

路透社报道说，新一届美国政府对应对气候变化问题的重视可能会给莫里森带来压力。