拜登宣布中止对也门进攻行动的支持

美国总统拜登4日宣布中止也门进攻行动的支持并冻结美国驻德士兵数量将大幅度减少的决定。拜登总统国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）还表示：这些攻击性的行动使得国内饱受内战。胡塞高级官员哈米德·阿西姆(Hamid Assem)高度赞扬拜登的决定。他表示：“我们希望这将是决定结束也门战争的开始。 ” 他还表示：也门众多无辜人的死亡使美国的声誉受损。

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前一段，美国总统乔·拜登暂停了对沙特阿拉伯和阿联酋的军售，这是他对出口进行行政管理审查的一部分。国际和平组织欢迎美国的举动，呼吁欧洲国家效仿并停止向参与对也门的破坏性军事行动的两国出口武器。

美国拜登总统决定冻结对沙特阿拉伯和阿联酋的武器销售，美国中东和北非宣传主任菲利普·纳西夫表示说：“由于西方国家不负责任的武器转让，在也门发生了将近六年的冲突，这使1400万也门人迫切需要人道主义援助。”“美国中止武器销售是朝正确方向迈出的一步，并加大了欧洲国家，尤其是德国、英国和法国的压力，要求其效仿，停止向沙特、阿联酋提供武器，并停止助长也门的人间苦难。”

拜登总统国家安全顾问沙利文还表示：美国军方将继续针对阿拉伯半岛基地组织的军事行动。