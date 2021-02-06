墨西哥一前州长因迫害一女记者被捕

墨西哥普埃布拉州（Puebla）的一名前州长因卷入迫害一名揭发其辖区内存在涉嫌恋童癖犯罪网络的女记者，事发14年后如今被绳之以法。

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在墨西哥，普埃布拉州（Puebla）的一名前州长因被控卷入一名女记者Lydia Cacho遭酷刑，如今被绳之以法。这一逮捕行动结束了这桩历时14年之久有罪不罚的司法诉讼案。

据本台RFI记者Alix Hardy周六（2021年2月6日）发自墨西哥城（Mexico）的报导，在墨西哥从事记者一行尤其艰难。女记者Lydia Cacho在2005年揭露一位时任州长的亲信中，有人卷入了当地一个恋童癖网络。这名前州长于本周三被捕之前，已遭通缉两年之久。他如今已正式被控对女记者Lydia Cacho实施酷刑。

揭露罪行反遭被控诽谤

2005年，墨西哥女记者Lydia Cacho在一本书中披露，存在一个对儿童性剥削的网络，一些有影响力的人物卷入其中，包括两名普埃布拉州时任州长的亲信。报复随即而来，普埃布拉州以诽谤罪将其逮捕。在遭羁押期间，她还收到死亡和暴力威胁。

（法广存档图片）Image d'archive RFI: Puebla est la capitale de l'État de Puebla, au Mexique. © AFP 法新社

墨西哥当地媒体La Jornada 曾披露过一段电话通话内容，这名前州长庆贺女记者身陷囹圄。尽管存在这段令人难以接受录音，这名前州长依然不受法律约束。直到联合国在2019年介入，要求墨西哥为这名女记者主持公道。随后，墨西哥政府做出了一个极其罕见的举动，向受害女记者致歉Lydia Cacho。

墨西哥常有记者遭暗杀

卷入此案的前州长Mario Marin在事后14年被捕，在这个有权势者为维护他们自身利益而时常违法乱纪的国度里，是一个强烈的信号。去年，墨西哥至少有8名记者遭暗杀。