美新冠病毒死亡人数破45万 单日创新高

美国2月4日统计，新冠病毒的死亡人数突破45万。约翰‧霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据显示，截至周五早上，约有45万6,461人死亡。

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在美国，每天因感染新冠病毒而死亡的人数仍然很高，死亡数每天超过3,000人。在过去两周内，美国已有超过4万人死亡。

截至美东时间2月5日下午1点半，美国过去24小时死亡人数首次突破五千，有5,085人因感染Covid-19死亡。累计确诊病例近2,700万例。

过去一个月，美国死亡人数的最大推动州是加州。该州近几个星期以来平均每天死亡人数超过500人。

阿拉巴马州（Alabama）是另一个热区。过去两周，该州7天滚动平均死亡人数从每天74人上升到147人。肯塔基州（Kentucky）、北卡罗来纳州（North Carolina）、俄克拉荷马州（Oklahoma）、南卡罗来纳州（South Carolina）和田纳西州（Tennessee）近期的死亡人数也在激增。

据福克斯新闻报导，传染病专家预计，新病例在今年年初左右达到高峰后，死亡人数不久就会开始下降。美国疾病控制和预防中心主任罗谢尔‧瓦伦斯基（Rochelle Walensky）告诉美联社，新增新冠病例最早可能在下周退潮。但她表示，她担心本周日的“超级碗”活动会产生影响。

公共卫生专家本周正密切关注佛罗里达州，因为“超级碗”将在该州的坦帕（Tampa）举行。市领导和NFL正试图通过将观众人数限制在体育场容量的三分之一来确保社交距离。不过，还是会有派对、酒吧和俱乐部活动以及其它吸引人们聚集的活动。

美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼‧福西（Anthony Fauci）表示，在每次的庆祝节日或有庆祝场合过后，新冠病毒的病例随后都会出现激增。