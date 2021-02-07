拜登：与中国是“极端竞争” 但不是冲突

美国总统拜登2月4日访问美国国务院并发表他上任后的首次外交政策讲话，强调本届政府将注重与盟友的合作。他在演讲中称中国是美国“极端竞争者”，表示美国将在人权、知识产权和全球治理方面回应中国咄咄逼人的态势，但愿意在符合美国利益的情况下与北京合作。

广告 继续浏览后续

拜登在演讲中说，中国是美国最严峻的竞争者，给美国的繁荣、安全和民主价值都带来了直接挑战。“我们将直面中国的经济恶行，反制其咄咄逼人、胁迫性的行为，驳回中国对人权、知识产权和全球治理的攻击”，拜登说，“但是我们做好了准备，在符合美国利益时与北京共事。”

拜登强调，要更好的竞争，美国必须先处理好国内问题，之后与盟友联手，在国际社会占有一席之地，并重建美国的信用与道德权威。

他演讲的主轴落在与盟友的合作上， 拜登强调说：“美国回来了，外交回来了，”。

在全球议题上，拜登说，现在世界面临诸多危机，从新冠疫情、环境危机到核扩散问题，这些挑战都需要各个国家携手来共同应对。他称美国的同盟“是我们最伟大的资产”，美国将与伙伴再次肩并肩地站在一起。

“这必须从外交开始，并源于美国最珍贵的民主价值观、捍卫自由、推动机会、维护普世权利、尊重法治。以尊严对待每一个人”，拜登说。“过去两星期来，我与很多我们最亲密的盟友领导人通话---加拿大、墨西哥、英国、德国、法国、北约、日本、韩国和澳大利亚---以开始重新恢复合作的惯例，并强健过去四年来由于忽视和滥用而萎缩的民主同盟的肌肉。”

国务院是拜登首个到访的联邦机构。拜登对国务院工作人员表示感谢，并赞扬他们是“杰出的人才”。外界认为，拜登在访问五角大楼或是联邦调查局之前访问国务院是为了传达了一个重要的信息，那就是他的政府将注重外交工具和外交人员，其外交政策的核心是与盟友合作，并“以身作则”来修补美国在国际社会的声誉。