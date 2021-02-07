美国：拜登不想特朗普分享情报简报

美国新总统拜登向媒体解释他有意打破传统，不想前总统特朗普分享情报简报的原因。

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美国的前总统们在离任后，礼节上通常继续拥有分享情报简报的传统。新总统拜登（Joe BIDEN）日前在与哥伦比亚广播公司（CBS）的一名女记者交流时，透露了他不想让前总统特朗普（Donald TRUMP）分享情报简报的理由。拜登认为，特朗普不谨慎，行为有时难以预料。

据本台RFI记者Carrie Nooten周日（2021年2月7号）发自纽约（New York）报导，过于无法预测，以致难以取信于人，这是拜登对其前任特朗普是否值得分享情报简报的一种定性。美国新总统在回答哥伦比亚广播公司的一名女记者提问时，表达了就此问题的忧虑。

美国传统习俗

美国依然在世的前总统卡特ˎ 奥巴马等，都会礼节性地收到一些敏感的保密文件，一种作法已成为习俗，以便在必要时，前国家元首可以提供建议，参与某些重大决策。

拜登尚未决断

拜登作为美国第46任总统，当目前为止，尚未确认禁止向其前任送交敏感情报。一旦这么做，特朗普将成为美国首位与此传统习俗脱钩的前任总统。拜登的言下之意是，他担心特朗普由于不留心而不能做到守口如瓶。

（法广存档图片）Image d'archive RFI : Donald Trump est le seul président américain jamais destitué à deux reprises par la Chambre des représentants et fait face à son deuxième procès au Sénat à partir du 9 février 2021 © SAUL LOEB AFP/File 法新社

上述内容也反映了其它美国现政府高层官员的观点，特朗普可能会对国家安全造成风险，这恰好又是在特朗普第二次遭弹劾案开始审理前几天。