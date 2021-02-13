美国新总统拜登告别特朗普避难政策

美国拜登政府计划一周内对避难政策做出重大调整，目标是要重建系统的ˎ 安全的和人道的移民体系。

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美国在前总统特朗普时代，在边境阻止移民进入，要求避难申请人在墨西哥一侧等待程序结果。新总统拜登上任二十多天后，这一情况已经改变。

据本台RFI记者Thomas Harms周六（2021年2月13日）发自休斯敦（Houston）的报导，数以万计目前生活在墨西哥一侧街道上或临时避难所里的美洲移民耐心等待美国宣布这一重大消息：拜登政府计划将于2月19日下周五开始，准许避难申请人入境。

每天审核材料三千份

美国避难政策的调整影响近2万5千人。他们正在美国司法部与国土安全部，还有墨西哥政府，以及多个非政府组织的合作下接受身份确定。他们可以在网上做登记，了解进展。在美墨边境上的三个通道（两个位于德克萨斯州，一个位于加利福尼亚州），每天约见人数可达3000人。

避难申请机制更人道

避难申请人在接受Covid-19检测后，结果必须是阴性，否则需要延期。他们将被安置在美国境内的营地，这不同于特朗普时代的监狱。特朗普在2019年要求避难申请人呆在墨西哥境内。这些来自拉美，甚至非洲的避难申请人，两年来生活在极其恶劣的环境中。他们冒着被墨西哥当地犯罪团伙绑架或被卖为奴隶的风险。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Une femme originaire du Guatemala tente de franchir la frontière qui sépare les Etats-Unis du Mexique, le 1er décembre 2018 à Tijuana. © REUTERS/Adrees Latif 路透社

美国在周五对外发布的一名声明中宣布，想要重建系统的ˎ 安全的和人道的移民体系。