美参议院宣布特朗普在第二次弹劾案中无罪

美国参议院2月13日在对特朗普的第二次弹劾审判中宣布特朗普无罪。特朗普因在1月6日敦促数百名支持者与正在国会证明他在去年11月的选举中输给民主党人乔·拜登的议员对抗而被控煽动叛乱。

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参议院针对前美国总统的单一罪名是煽动叛乱，投票结果是57-43。但是，参议院所有50名民主党议员和7名共和党议员并未达到定罪所需的67票，即参议院100名议员的三分之二。

这是特朗普第二次在参议院弹劾审判中被宣布无罪。特朗普是美国两个多世纪以来唯一两度被弹劾的总统。一年前，他因要乌克兰总统帮助他在大选前挖出拜登的黑幕被弹劾，但在参议院被宣布无罪。

特朗普在被宣布无罪后发出的一份声明中说：“这是我们国家历史上最大的猎巫活动的又一个阶段。没有总统经历过类似的事情。”

他没有谴责破坏国会大厦的暴徒。特朗普说：“我们历史性的、爱国的和美丽的‘使美国再次伟大’的运动才刚刚开始。在接下来的几个月中，我有很多事情要和你分享，我期待着继续我们不可思议的旅程，为我们所有人，共同让美国伟大起来。”

尽管他以宪法为由投了无罪票，但来自肯塔基州的联邦参议院少数党领袖、曾一度是特朗普盟友的米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）表示，特朗普“挑起当天的事件负有实际上和道义上的责任。”

共和党人麦康奈尔在投票后的发言中说：“冲进这座建筑物的人相信，他们是在按照总统的意愿和指示行事。”

拜登总统在周六晚间发表的声明中说：“虽然最终投票未能定罪，但指控的实质没有争议。甚至那些反对定罪的人，例如参议院少数党领袖麦康奈尔，都认为唐纳德·特朗普犯有“可耻的失职”，并且“在实际上和道义上负有挑起国会大厦发生的暴力行为的责任。”

拜登补充说：“我们历史上这一悲惨的章节提醒我们民主是脆弱的……而且作为美国人，我们每个人，特别是领导人，都有责任捍卫真理并击败谎言。”

投票认为特朗普有罪的七名共和党人是北卡罗来纳州参议员理查德·伯尔（Richard Burr），路易斯安那州参议员比尔·卡西迪(Bill Cassidy)，缅因参议员州参议员苏珊·科林斯(Susan Collins)，阿拉斯加州参议员丽莎·默科夫斯基（Lisa Murkowski），犹他州参议员米特·罗姆尼(Mitt Romney)，内布拉斯加州参议员本·萨斯(Ben Sasse)和宾夕法尼亚州参议员帕特里克·图密(Patrick Toomey)。

特朗普是在本周进行的为期五天的审判后被宣布无罪的。在这次审判中，来自众议院的几位民主党议员在审判中承担着针对特朗普的检察官的职责。他们说，有“明显且压倒性的”证据表明特朗普通过敦促其支持者“战斗”。 1月6日，数百名支持者冲入国会大厦，煽动叛乱。