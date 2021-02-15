58国签署宣言要求停止任意拘押外国人

加拿大2月15日发起一项全球58国参与的倡议行动，以求阻止部分国家任意拘留外国公民当成外交谈判筹码的行为，声明表示这一做法是不道德的。渥太华举行了视频仪式，欢迎其他国家继续参与。声明不具有约束力，也不正式针对任何特定国家。美国国务卿布林肯表示：这些拘留“与许多国家一样，当被用来试图在国与国之间的关系中发挥杠杆作用时，构成了侵犯有关个人人权的令人发指的行为。

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加拿大和美国表示，中国和其他国家都在使用这种手段。路透社报导，全球58国的外交部长联合签署宣言，谴责任意拘留他国公民的国家，这项宣言没有约束性。加拿大外长加诺（Marc Garneau）指出，任意拘禁是令人无法接受的行为。其他签署国还包括日本、英国、澳大利亚，以及欧洲联盟（EU）27个成员国几乎所有成员国。

加拿大外长加诺说：“把人从他们家人身边带走，当成谈判筹码，非但不合法，也不道德。”加诺表示，这项宣言未针对任何国家。他还说，宣言的目的在对拘留外国公民以及企图这么做的国家施以更多的外交压力。

然而，一名加拿大官员表示，中国、伊朗、俄罗斯和朝鲜拘禁他国公民引发关切，促成这项倡议行动。

在这项宣言正式发表前，中国官媒《环球时报》引述未具名专家表示，这项行动是侵略和恶意攻击，目的在对中国挑衅。

加拿大2018年应美方要求逮捕华为财务长孟晚舟后，中国逮捕了2名加拿大公民，双方关系从此陷入紧张。加拿大谴责北京这种它所谓的「人质外交」，中国当局则坚称两者没有关联。

美国也是宣言签署国之一，美国国务院上周呼吁北京释放这两名加拿大公民，并批评中国“以胁迫为政治工具”。

要求匿名的加拿大官员表示，这项宣言可能有助对北京当局施压。加拿大外长表示：我们希望让他们觉得有点不舒服，我们希望他们知道有不少国家认为这是令人无法接受的行径，期盼假以时日能促成行为的改变。

加拿大1997年曾经发起过一个“渥太华条约”。渥太华条約（Ottawa Treaty)也称地雷禁止条約（Mine Ban Treaty）。条约正式宣布禁止使用、储存、生产和转让具对人员杀伤力的地雷，及销毁、完全禁止一切杀伤地雷（反步兵地雷，又称为AP地雷）。至今它已由164个国家参加中的133多个国家签署，不过中华人民共和国、印度、俄罗斯和美国等军火大国均不是缔约国。此外，该条约也受到国际反地雷组织的支持。 加拿大外长希望，15日发起的禁止任意拘押外国人倡导能够和当年的渥太华条约有一样的影响力。