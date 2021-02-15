58國簽署宣言要求停止任意拘押外國人

加拿大2月15日發起一項全球58國參與的倡議行動，以求阻止部分國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為，聲明表示這一做法是不道德的。渥太華舉行了視頻儀式，歡迎其他國家繼續參與。聲明不具有約束力，也不正式針對任何特定國家。美國國務卿布林肯表示：這些拘留“與許多國家一樣，當被用來試圖在國與國之間的關係中發揮槓桿作用時，構成了侵犯有關個人人權的令人髮指的行為。

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加拿大和美國表示，中國和其他國家都在使用這種手段。路透社報導，全球58國的外交部長聯合簽署宣言，譴責任意拘留他國公民的國家，這項宣言沒有約束性。加拿大外長加諾（Marc Garneau）指出，任意拘禁是令人無法接受的行為。其他簽署國還包括日本、英國、澳大利亞，以及歐洲聯盟（EU）27個幾乎所有成員國。

加拿大外長加諾說：“把人從他們家人身邊帶走，當成談判籌碼，非但不合法，也不道德。”加諾表示，這項宣言未針對任何國家。他還說，宣言的目的在對拘留外國公民以及企圖這麼做的國家施以更多的外交壓力。

然而，一名加拿大官員表示，中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮拘禁他國公民引發關切，促成這項倡議行動。

在這項宣言正式發表前，中國官媒《環球時報》引述未具名專家表示，這項行動是侵略和惡意攻擊，目的在對中國挑釁。

加拿大2018年應美方要求逮捕華為財務長孟晚舟後，中國逮捕了2名加拿大公民，雙方關係從此陷入緊張。加拿大譴責北京這種它所謂的“人質外交”，中國當局則堅稱兩者沒有關聯。

美國也是宣言簽署國之一，美國國務院上周呼籲北京釋放這兩名加拿大公民，並批評中國“以脅迫為政治工具”。

要求匿名的加拿大官員表示，這項宣言可能有助對北京當局施壓。加拿大外長表示：我們希望讓他們覺得有點不舒服，我們希望他們知道有不少國家認為這是令人無法接受的行徑，期盼藉此能促成行為的改變。

加拿大1997年曾經發起過一個“渥太華條約”。渥太華條約（Ottawa Treaty)也稱地雷禁止條約（Mine Ban Treaty）。條約正式宣布禁止使用、儲存、生產和轉讓具對人員殺傷力的地雷，及銷毀、完全禁止一切殺傷地雷（反步兵地雷，又稱為AP地雷）。至今它已由164個國家參加中的133多個國家簽署，不過中華人民共和國、印度、俄羅斯和美國等軍火大國均不是締約國。此外，該條約也受到國際反地雷組織的支持。 加拿大外長希望，15日發起的禁止任意拘押外國人倡導能夠和當年的渥太華條約有一樣的影響力。