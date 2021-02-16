土耳其外交部发言人对俄罗斯卫星通讯社称，由于华盛顿发表关于伊拉克库尔德工人党（PKK）人员杀害土耳其公民的相关声明，美国驻安卡拉大使大卫·萨特菲尔德(David Satterfield )已被召至该部。

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土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔称，在伊拉克北部的反恐行动中，有48名库尔德工人党成员被击毙。据他介绍，在加拉地区杜胡克(Dohuk)的一个洞穴中，发现了被武装分子绑架的土耳其公民的尸体。库尔德工人党在土耳其被禁，土耳其政府还指责华盛顿支持该组织。在伊拉克库尔德斯坦发生上述后，美国国务院宣布，支持安卡拉成为北约盟友，并对遇难者家属表示慰问。

美国外交部指出，美国“将以最坚决的方式谴责这些行为”，但前提是必须先确认，这的确是库尔德工人党所为。土耳其总统埃尔多安批评了这一立场，称美国自称不会与恐怖组织站在一起，但实际上就在PKK背后。

自土耳其在2015年7月与库尔德工人党再次爆发冲突以来，库尔德起义者已经打死近一千名土耳其军警人员，造成近500名平民死亡。据土耳其国防部披露，在这段时期内，安全部队共击毙超过一万名库尔德工人党成员。土耳其武装力量正在实施空中和地面行动，打击库尔德工人党位于伊拉克北部的多处基地。