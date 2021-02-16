就职即将满月 拜登首次出行去致胜州威斯康星欲展魄力

就职将满月之际，美国总统拜登星期二（2月16日）将首次出行，造访地点是威斯康星州，而威州正是让他能够入主白宫的关键州之一。本台法语组报道称，在参议院对特朗普弹劾案结束后，拜登现腾出空手致力于施政，以尽快挽救经济，企图成为政治舞台上的中心人物。

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本台驻华盛顿记者ANNE CORPET发来报道称，自1月20日入主白宫以来，拜登已签署了数十项总统行政命令。但是国会却尚未讨论任何法律。因为，参议院先是确认新内阁成员，然后有将时间专门用于前总统特朗普的弹劾审判。

在上周六参议院宣判特朗普无罪后，一位奥巴马政府的前成员评论道：“拜登终于可以真正开始他的任期了。”

报道续称，拜登无论如何都打算成为美国政治舞台上的中心人物，不再让特朗普专美于前。这位新总统周二将造访威斯康星首府密尔沃基（Milwaukee），然后在周四参观药商辉瑞的工厂，该工厂生产针对新冠病毒的疫苗。

拜登将通过这次出行来显示自己与美国人一起对抗新冠病毒及重启经济的决心。拜登表示希望他提出的1.9万亿美元经济计划，得以迅速通过。并重申希望获得两党支持。

报道指出，但这并不容易！因为，参议院对特朗普的弹劾审判显示，前总统对共和党的控制仍然很强。共和党阵营中几位敢于与民主党人结盟的参议员，也都被特朗普的支持者唾骂了。

另据路透社报道，白宫上周日表示，总统拜登将在星期五与七国集团领导人举行首次虚拟会议，讨论新冠病毒大流行、世界经济以及作为一个整体处理中国问题。

白宫在一份声明中说：“这次与世界主要民主市场经济体领导人的虚拟接触，将为拜登总统提供一个机会，讨论战胜新冠病毒大流行、重建全球经济的计划。”