美国：拜登改革移民政策计划呈国会

美国民主党已向国会递交得到新总统拜登支持的改革移民政策计划。多名共和党议员支持让入境时尚未成年的逐梦者获得美国国籍。

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美国民主党周四向国会递交了拜登总统（Joe BIDEN）支持的改革移民政策计划，为1100万非法居留者获得美国国籍打开通道。这一移民政策改革预计将允许在未成年时就已入境寻找美国梦的非法居留者获得美国国籍。不过，民主党需要共和党的支持才能够通过这一改革。

据本台RFI记者Anne Corpet周五（2021年2月19日）发自华盛顿（Washington）的报导，民主党籍联邦参议员ˎ 法案的提案人之一Bob Menendez表示，愿景是在美国移民体系里重塑人道和美国价值观。这一法案文本如果得以通过，将能使得1100万非法居留者获得美国国籍。

法广存档图片: 美国参议员 Robert "Bob" Menendez. Image d'archive RFI : Robert "Bob" Menendez - sénateur américain AP

这位美国民主党籍参议员提案人还指出，他们主要是劳动者，他们是如此的至关重要，以致于对美国经济的运作必不可缺；然而，他们一直生活在会遭驱逐的恐惧之中，现在到了让这1100万无证者走出阴影的时刻了。

美国民主党的第二手准备

美国民主党在国会众议院享有多数，但在参议院，需要至少九名共和党籍议员联署才能让改革移民政策的文本得以通过。

法广存档图片 - Image d'archive RFI - "Biden : arrêtez les expulsions" exhorte l'animation LED de ce camion d'une association de défense des droits des immigrés, passant près du Capitole, avant un rassemblement contre les expulsions d'immgrés noirs, à Washington, le 15 février 2021. © AFP - JEMAL COUNTESS 法新社

民主党籍众议员Linda Sanchez心中明白，尘埃尚未落定。一旦触礁，民主党已经打算重新提出一些更有针对性的法案。比如，多名共和党人支持让那些入境时尚未成年的逐梦者获得美国国籍。