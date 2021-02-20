阿根廷和秘鲁接种Covid疫苗插队丑闻

南美国家阿根廷和秘鲁都爆出了有人插队接种疫苗的丑闻。阿根廷卫生部长因此引咎辞职。

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阿根廷揭出了一个把Covid-19疫苗预留给当权者的网络，在总统费尔南德斯（Alberto Fernández）的要求，卫生部长冈萨雷斯·加西亚（Ginés González García）现已被迫辞职。

据本台RFI记者Jean-Louis Buchet周六（2021年2月20日）发自布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）的报导，根据正式方案，目前只有医护人员和布宜诺斯艾利斯省年龄70岁以上的老人可以优先接种Covid-19疫苗。但裴隆派议员和政府成员的亲信，以及30岁以下的青年，也可以接种疫苗。然而，通过暗箱作业，还有VIP可以插队接种疫苗。

法广存档图片 ：阿根廷总统费尔南德斯 Image d'archive RFI : Photo publiée par la présidence argentine qui montre le président Alberto Fernández, annonçant l'extension dans tout le pays des restrictions jusqu'au 31 janvier 2021 pour lutter contre la pandémie COVID-19, à Buenos Aires, le 18 décembre 2020. © Esteban COLLAZO Argentinian Presidency/AFP 法新社

这一丑闻是被一位名叫Horacio Verbitsky的记揭露。这名记者还自称，原本没有优先权的他通过部长老朋友的关系网，已经接种了疫苗。卫生部长现已在总统要求下辞职了，但丑闻却在扩大，因为，被发现插队接种疫苗者的人数在增加，而且都是政治名人或议员亲属。与此同时，有权接种疫苗ˎ 已经网上登记的阿根廷人则仍在排队等候。

阿根廷因Covid-19死亡的人数在二月中旬已超过5万，遭感染的人数则超过了两百万，以上是卫生部的官方数据。阿根廷现已收到了122万支俄罗斯的Sputnik V疫苗和58万支印度的Covishield疫苗。阿根廷官方的疫苗接种计划，下一步将使用英国的牛津/阿斯利康疫苗（Oxford/AstraZeneca）。2021年度的各类合同，总共包括6200万支疫苗，其中也有来自世卫组织主导的Covax全球新冠疫苗计划。

秘鲁也爆类似疫苗丑闻

阿根廷不是拉美唯一爆出有人通过关系插队接种疫苗的国家。秘鲁也存在类似情形，波及近五百名名人，其中包括一名前总统ˎ 多名部长及其他社会名流。有人甚至还在接种行动开始之前就已注射了疫苗。