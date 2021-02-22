亚马逊网站上"水果篮"竟是中国的痰盂

美国亚马逊网站最近竟把中国拿来做痰盂或夜壶的器皿当成水果篮来贩卖

由于文化差异，美国亚马逊网站最近闹笑话，竟然把中国的痰盂或夜壶的器皿当成水果篮来卖。在发现闹出大笑话后，该商品目前已经从亚马逊的网页中移除。对此，有网民表示，老外哪懂得这是水果篮还是夜壶，还不是无良中国小店主为了赚钱消遣外国人？

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据今日俄罗斯（RT）21日报导，最近有卖家在亚马逊售卖据称是“60年代中国传统果篮”的商品，产品描述为“可以作为精致的桌面装饰”，并且可以储藏生鲜食品、冰块或者酒等。” 商品的标价为61.96美元。

然而，一些中国网友很快就发现图中的商品其实是几十年前，在中国几乎家家户户都有的痰盂或夜壶。

有人在亚马逊留言点破说:“天哪！几乎每个35岁以上的中国人都知道，这是一个典型的便携便盆，通常是给小孩子用的。既然你说愿意怎么用怎么用，你还是知道它的原始用途为好。”

这一消息也在大陆社交媒体上流传，网友们纷纷开起玩笑:“家里有夜壶的都收藏好了，没准儿过几年都可以上亚马逊当陈年酒壶卖了”、”痰盂：我瞬间变得高大上了。”

在发现闹出大笑话后，该商品目前已经从亚马逊的网页中移除。

对此，网民也议论纷纷。一位网名@0101011：“上海人把这叫痰盂。以前新结婚，里面放红蛋。”

有网民表示，老外哪懂得这是水果篮还是夜壶，还不是无良中国小店主拿来消遣外国人的？

另一个网名@lovNordstrom：这怎么是亚马逊的笑话？卖家来自广东。有人问可以用来当吃面的碗吗，卖家回答说“可以”。这个页面已经被Amazon拿掉了。希望卖家被Amazon永久封掉。

@还是老李：无良中国小店主拿来消遣外国人的。这十年来亚马逊的商品质量越来越差了，几乎清一色中国小商家。