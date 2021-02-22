亚马逊网站上"水果篮"竟是中国的痰盂
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由于文化差异，美国亚马逊网站最近闹笑话，竟然把中国的痰盂或夜壶的器皿当成水果篮来卖。在发现闹出大笑话后，该商品目前已经从亚马逊的网页中移除。对此，有网民表示，老外哪懂得这是水果篮还是夜壶，还不是无良中国小店主为了赚钱消遣外国人？
据今日俄罗斯（RT）21日报导，最近有卖家在亚马逊售卖据称是“60年代中国传统果篮”的商品，产品描述为“可以作为精致的桌面装饰”，并且可以储藏生鲜食品、冰块或者酒等。” 商品的标价为61.96美元。
然而，一些中国网友很快就发现图中的商品其实是几十年前，在中国几乎家家户户都有的痰盂或夜壶。
有人在亚马逊留言点破说:“天哪！几乎每个35岁以上的中国人都知道，这是一个典型的便携便盆，通常是给小孩子用的。既然你说愿意怎么用怎么用，你还是知道它的原始用途为好。”
这一消息也在大陆社交媒体上流传，网友们纷纷开起玩笑:“家里有夜壶的都收藏好了，没准儿过几年都可以上亚马逊当陈年酒壶卖了”、”痰盂：我瞬间变得高大上了。”
在发现闹出大笑话后，该商品目前已经从亚马逊的网页中移除。
对此，网民也议论纷纷。一位网名@0101011：“上海人把这叫痰盂。以前新结婚，里面放红蛋。”
有网民表示，老外哪懂得这是水果篮还是夜壶，还不是无良中国小店主拿来消遣外国人的？
另一个网名@lovNordstrom：这怎么是亚马逊的笑话？卖家来自广东。有人问可以用来当吃面的碗吗，卖家回答说“可以”。这个页面已经被Amazon拿掉了。希望卖家被Amazon永久封掉。
@还是老李：无良中国小店主拿来消遣外国人的。这十年来亚马逊的商品质量越来越差了，几乎清一色中国小商家。
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