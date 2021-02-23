美参议院确认格林菲尔德为联合国新任大使

美国参院23日以78比20高票，通过托马斯-格林菲尔德出任驻联合国大使人事案。她在听证会期间主张美国须提供台湾抵抗中国所需安全协助，也承诺未来会致力在联合国反制北京。

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受到前总统特朗普弹劾案影响，参议院延迟至22日才审议托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）人事案。虽仍有部分共和党议员对人事案持反对，参议院23日中午仍顺利以78票赞成、20票反对的压倒性票数，同意托马斯-格林菲尔 德 出任美国驻联合国大使。

现年68岁的托马斯-格林菲尔德拥有35年外交资历，曾在前总统奥巴马（Barack Obama）任内担任国务院非洲事务助理国务卿。她在去年11月23日获时任总统当选人拜登（Joe Biden）钦点出任美国驻联大使，是拜登首批国安外交内阁成员提名人之一。

在听证会期间，托马斯-格林菲尔德把中国定位为美国“战略竞者者”（strategic competitor），直指北京对美国安全、繁荣与价值构成挑战。她也批评中国严重侵犯人权，且具备与美国民主价值相抵触的威权野心。

她当时承诺，若提名获得参议院通过，将致力与国会合作在联合国反制北京，阻挡中国在联合国决议案中增添“有害文字”，或把联合国重要职位塞满中国人。

谈到台湾，托马斯-格林菲尔德当时表示，台湾是区域最强健民主政体之一，美国需要支持台湾并提供抵抗中国所需安全协助。

不过，由于托马斯-格林菲尔德2019年10月曾受邀在美国萨凡纳州立大学（Savannah State University）孔子学院致词，且演说内容被部分人士视为“亲中”，多位共和党参议员多次公开质疑她的对中立场，也曾试图阻挡她的提名案。

但在民主党议员强力支持下，加上参议院外委会共和党籍首席议员里契（James Risch）主张“不该让单场演讲决定一个人的职业生涯”，托马斯-格林菲尔德人事案2 月4日获委员会以18比4高票通过。