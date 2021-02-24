厄瓜多尔三座监狱同时暴乱 死伤惨重

南美国家厄瓜多尔的三座监狱同时发生暴乱，上百人伤亡。

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厄瓜多尔同时发生暴乱的三座监狱里，早已人满为患。目前所知的起因是监狱里囚犯发生帮派之间的争斗，至少79名囚犯死亡，另有数十人受伤。

据本台RFI记者Éric Samson周三（2021年2月24日）发自基多（Quito）的报导，社交网络上流传着由暴乱者上传的视频让人感到惨不忍睹。铁杆ˎ 刀具ˎ 大棒等都被囚犯用于爆殴一名男子的头部，受害者目前生死不明。旁边堆垛死尸，有的遭砍头，肢体血肉狼藉。同时，有囚犯在玩耍头颅。

面对如此暴力场景，厄瓜多尔内政部长表示，这是有组织犯罪团伙的协调行动，旨在争夺瓜亚基尔（Guayaquil）ˎ昆卡（Cuenca）附近Turi和拉塔昆加（Latacunga）三地监狱的控制权。比如在瓜亚基尔四号监狱内发生的暴力，可能是某一犯罪团伙成员的内斗，据说造成至少30人死亡。

军警恢复秩序

在厄瓜多尔首都基多以南的拉塔昆加监狱，至少8人死亡。在这座监狱里的囚犯中，有多人是在因本次Covid-19疫情初期卷入医院贪腐丑闻而入狱的。

法广存档图片 ：厄瓜多尔- 在瓜亚基尔监狱外等待消息的囚犯家属。 Image d'archive RFI: Une femme à l'extérieur d'une des prisons de Guayaquil tente d'avoir des nouvelles d'un de ses proches où des détenus ont été tués lors d'une émeute que le gouvernement a décrite comme une action concertée d'organisations criminelles. © REUTERS - VICENTE GAIBOR DEL PINO 路透社

警方战术团队已被部署到监狱内，监狱外则是由军人守卫，以防越狱。监狱管理机构（SNAI）表示，军警人员在夜幕降临前已控制住了局势。