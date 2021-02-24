委内瑞拉总统要求欧盟驻委大使72小时内离境

2月24日，委内瑞拉政府宣布驱逐欧洲联盟驻委国大使佩德罗萨（Isabel Brilhante Pedrosa）。 委内瑞拉外长阿雷阿萨（Jorge Arreaza Montserrat）表示：马杜罗（Nicolas MADURO）总统宣布欧盟驻维国大使是不受欢迎的人；72小时以内必须离境。 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）发言人希望委内瑞拉不要自己孤立自己。

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欧盟外交事务及安全政策高级代表博雷利的发言人马斯拉里（Nabila Massrali）在布鲁塞尔表示：只有沟通和对话可以使得委内瑞拉走出目前的危机。这个星期一，欧盟制裁了19名委内瑞拉高级官员。指责他们在破坏该国民主和法制。

这项决定使欧盟批准的政府官员和高级官员总数达到55人，并且在欧盟领土上实行旅行禁令和资产冻结。 委内瑞拉西北部苏利亚州（Zulia Estate）盛产石油。制裁的名单中有苏利亚州州长Omar Jose Prieto ； 军队将领伊查索（Remigio Ceballos Ichaso）；3名选举委员会官员，其中包括委内瑞拉国家选举委员会主席阿方索（Indira Alfonzo Izaguirre）。

委内瑞拉外长阿雷阿萨表示：欧盟采取的是“非法”制裁。 “让我们希望欧洲联盟进行反思，希望我们能够重建互解，对话的桥梁，希望他们学会尊重我们”。

委内瑞拉2020年12月6日举行议会选举后，欧盟和美国对起实施了多伦制裁。制裁措施旨在确保马杜罗及其亲信不从能使该政权从事犯罪活动及践踏人权行径的非法采金、国有石油运营或其他商务交易中牟利。

2月23日，委内瑞拉议会召开会议，要求审查关于欧洲代表在加拉加斯签署的协议。 三年来，美国也增加了对委内瑞拉的外交压力和经济制裁。今年1月19日，美国财政部宣布制裁委3名个人、14家实体和6艘船舶，声称制裁对象试图规避美方对委内瑞拉石油行业制裁。委内瑞拉政府谴责美国和欧盟等方面制裁，称制裁严重损害委国内经济。