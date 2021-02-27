巴西Covid疫情更趋严峻 正在失控中？

面对Covid-19疫情蔓延，巴西的卫生状况进一步恶化。每天因染疫而亡的人数从1000上升至1500。各大医院应接不暇。

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巴西的Covid-19疫情更加严峻，每天因染疫而死亡的人数从之前的1000上升至1500。有流行病学家担心，巴西的疫情正在失控之中。

本台RFI记者Martin Bernard周六（2021年2月27日）发自圣保罗（Sao Paulo）的消息说，在圣保罗，最大的一家私立医院现已超负荷运作，接待能力已达104%。换句话说，不仅所有的重症监护室都已爆满，而且还有患者在排队等待。公立医院的情况更是如此。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Au Brésil, dans certains hôpitaux, les salles en soins intensifs sont pleines et il y a une liste d’attente (image d'illustration) © Mauro PIMENTEL / AFP 法新社

在地处东北部大西洋沿岸的海滨城市纳塔尔（Natal）,一些患者在被送入医院之前，不得不在被安置在救护车里等候数小时之久。在南方，情况也突然恶化，多地已宣布封城。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Au Brésil, au cimetière Nossa Senhora Aparecida à Manaus, dans l'État d'Amazonas. AP - Edmar Barros

流行病学家的忧虑

流行病学专家就此发出警报，巴西正在失去抗Covid-19病毒之战役，当局即没能控制住病毒在社区里的传播问题，也未能推动大规模接种疫苗的行动。六周里接种疫苗的人数还不到人口的5%，而且至今还没有正式的宣传活动，向民众解释接种疫苗的好处。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Un homme, dont un membre de la famille est atteint du Covid-19 et hospitalisé, patiente en espérant pouvoir recharger un bonbonne d'oxègne à Manaus, au Brésil, le 15 janvier 2021. AP - Edmar Barros

在玛瑙斯（Manaus），当地由于病毒亚马逊变种的出现和缺乏设施而曾是严重危机的舞台。如今，流行病学家担心，这一场景将在巴西全境重复上演。当地流行病学专家Jesem Orellana表示，巴西正在不幸地演变为一个多月前的玛瑙斯，由于卫生措施上的疏忽，巴西正在转变为一个巨大的玛瑙斯。