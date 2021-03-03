布林肯发表首场外交演说

美国国务卿布林肯3日发表首场外交政策演说，将因应中国挑战列入8大优先工作。他表示，许多国家对美国构成严重挑战，但仅有中国有撼动现行国际体系的经济、外交、军事与科技实力。布林肯说，美中关系会在该竞争时竞争，能合作时合作，必须敌对时敌对。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）上任满1个月，他3月3日在国务院大楼内发表上任后首场外交政策演说，为未来外交工作方向定调。

在长近30分钟的演说中，布林肯列出8大优先工作事项，包括对抗新冠病毒、强化全球卫生安全；改善经济危机、建立更稳定且具包容性全球经济；让民主重新复兴；建立人道且有效的移民制度；重振与伙伴盟友关系；处理气候危机、推动“绿色能源革命”；确保美国在科技领域领导地位。

布林肯所列的最后一项优先工作事项，是因应他口中所称“21世纪最大地缘政治考验”，亦即与中国的关系。中国是唯一被他列入优先工作的国家。

布林肯表示，许多国家都对美国构成严重挑战，包括俄罗斯、伊朗及北韩，美国也有很多必须处理的严重危机，包含也门、埃塞俄比亚与缅甸危机，“但中国带来的挑战不同”。

他解释：“中国是唯一具备足够经济、外交、军事与科技实力，能严重挑战现行稳定开放国际体系的国家，挑战让世界照我们所希望方式运转、符合美国人民利益且反映他们价值的所有规则、价值与国际关系。”

布林肯说，美中关系会在该竞争时竞争，能合作时合作，必须敌对时敌对。其中共同点是美国都须从强而有力的立场应对中国，而这要靠与伙伴盟友合作，而非贬低批评他们，因为众人力量会让北京更难以忽视。

此外，布林肯表示，美国应进行外交工作并参与国际组织，因为美国若退出，缺口就会被中国填补。他强调，当新疆人权被侵犯、香港民主遭践踏时，美国也应起身捍卫自身价值，“如果我们不这么做，中国会更加逍遥法外”。

他也主张，美国应投资国内劳工、企业与科技，坚持公平竞争，如此一来便能胜过任何国家。

美国总统拜登（Joe Biden）2月4日在国务院发表他首场外交政策演说时，也点名中国、俄罗斯为主要威权挑战，并誓言对抗中国经济滥权、侵略胁迫与攻击人权等行径。