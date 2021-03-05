《纽约时报》：州长曾瞒报纽约养老院新冠死亡人数

《纽约时报》3月5日刊登一篇文章，指纽约州州长瞒报养老院新冠肺炎死亡人数。但州长安德鲁·科莫(Andrew Cuomo)曾承认发布养老院新冠肺炎死亡人数不及时 但否认瞒报。

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纽约州在统计养老院内的新冠死亡人数时存在瞒报的情况。15日，纽约州州长安德鲁·科莫召开新闻发布会，他在发布会上坚称，州政府只是信息发布不及时，并没有瞒报。

科莫说，纽约州没有掩盖新冠疫情死亡状况，但承认州政府本应更快地发布州议员、公众和媒体要求的一些信息。

2021年1月底，纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯(Letitia James)公布了一份调查报告，调查发现纽约州卫生部门统计的养老院死亡病例比实际公布的要高出50%左右。纽约州随后承认确实存在这种情况，并调高了包括养老院在内的长期护理机构人员死亡人数，从之前披露的8500人上升到近15000人，这个数字约占纽约州新冠死亡人数的三分之一。

而此前科莫竟然一直将纽约州养老院内的新冠死亡人数较低作为州防疫工作的亮点来宣传。

纽约州州长安德鲁·科莫：我们州的养老院新冠死亡率更低，在全美50个州里面我们仅排名第46。

总检察长的报告指出，纽约州仅统计在机构内死亡的人数，而不包括从这些机构转到医院或其他地方后死亡的病例数字。对此纽约州卫生部门官员解释说，纽约州是按照死亡发生的地点统计，报告的总死亡人数是准确的。此外，总检察长办公室还发现有些养老院会瞒报死亡病例，仅一个养老院就隐瞒了29起死亡病例。

2月13日，科莫的高级助手被曝在私人通话中承认，纽约州确实曾经延迟向司法部和州议会提供养老院死亡病例的更新数据。