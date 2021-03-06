巴西Covid疫情再恶化 防控难以实施

巴西因Covid-19病毒造成的卫生危机逐日恶化。每日病亡人数不断增加，现已达到每日1800患者离世的程度。有机构人员提出全国封闭两至三周。

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巴西面对Covid-19病毒亚马逊变种造成卫生危机进一步恶化。每日病亡人数已在过去24小时升至1800。里约已于周五（2021年3月5日）起开始在晚上23点至凌晨5点宵禁，酒吧和餐馆则应在下午17点关门，但执行这一防疫措施有困难。

本台RFI记者Sarah Cozzolino周六（2021年3月6日）发自里约（Rio）的报导说，当地时间17点后，时尚街区里的酒吧和餐馆慢条斯理地开始落闸门。一些店铺内还可以瞄到有顾客在内。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Personne portant un masque dans une rue de Rio, au Brésil. © AFP - MAURO PIMENTEL 法新社

一家当晚只做外卖的餐馆的女服务员Sirleide在接受采访时表示，当地通常在周四晚起开始热闹，一直延续到周五ˎ 周六和周日，到处都是不戴口罩的人们。他们流动着ˎ 喝着，毫无顾忌。尽管，未来几天对餐饮业而言将是艰难的，但餐饮业者Leandro在采访中表示，他支持防疫限制措施。

有禁不止

在另一个街区， 服务员到20点了仍在继续布置餐桌。甚至有两名受访者对在这个钟点仍然可以找到一家酒吧合上一杯啤酒感到意外。他们表示，看到很多酒吧正在关门，但在采购的途中，发现还有酒吧开门。所以没有监督，就会出现有令不行。

有令难行

新的防疫令刚出台就已放松。里约市的司法决定放宽酒吧营业时间至20点，其它商铺也如此。里约市长表示，他将提出上诉。有着4600万人口的圣保罗州从周六起开始进入防疫措施更严格的“红色阶段”，关闭经营非生活必需品的店铺。巴西许多地方开始执行封城或宵禁措施，但巴西总统Jair Bolsonaro严厉批评采取上述防疫措施的地方政府，威胁将在预算上予以报复。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Au Brésil, le ministère de l'Économie a déclaré que la baisse de 4,1% du PIB était modérée, pas aussi mauvaise que prévu, maintenant le discours selon lequel la reprise pourrait se faire au même rythme. AP - Eraldo Peres

巴西封国？

巴西Covid-19疫情观察站（Observatoire du Covid-19 au Brésil）的一名成员指出，巴西正面对灾难情形，原因似乎是巴西变种传播速度更快，所以，疫情流行也更快。他提出巴西封国，先封两到三周，否则巴西的医院和卫生机构将无法承受疫情暴涨。