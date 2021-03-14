佩洛西：纽约州州长应扪心自问

美国纽约州州长科莫被多名女性指控性骚扰之后，让他辞职的呼声不断。3月14日，美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi )表示：性骚扰行为是不能令人容忍的。佩洛西表示；多名妇女对他的指控“必须受到重视”，“她们的指控是可信的、严肃的。” 佩洛西并没有明确表态让科莫辞职，只是问他：在被指控的情况下是否还可以有效地管理纽约州。截至目前，已有8名女性指控科莫性骚扰、行为不端，越来越多的人要求科莫辞职。

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此前，美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)明确表态让科莫辞职。科莫的前助手、经济发展部门副部长博伊兰于上周24日指控科莫对其进行性骚扰，包括在航班上挑逗她玩“脱衣游戏”，以及在未经允许的情况下强吻她。27日，科莫又被另外一名前助手，25岁的贝内特（Charlotte Bennett）指控性骚扰，贝内特称，科莫询问她有关个人生活以及性生活的问题，包括是否曾与年长男性发生关系以及是否为单一性伴侣。贝内特于2019年初被聘用，曾担任州政府行政助理和卫生政策顾问，她于去年11月离职。

3月1日报道，又一名女性指控纽约州州长安德鲁·科莫(Andrew Cuomo)曾对其进行性骚扰。这名女性名为安娜·鲁赫（Anna Ruch）。她1日告诉一家美国媒体，2019年9月，自己在纽约市一场拥挤的婚礼上遇到了科莫，她说此之前自己从未见过他。

当科莫遇到鲁赫时，鲁赫对科莫向她的朋友送出新婚祝福表示感谢。但是，接下来发生的事情让鲁赫感到不安。

当时，科莫的手放在了鲁赫裸露的背部，鲁赫称，当她用手挪开科莫的手时，这名州长说她看起来“具有攻击性”，随即又把手放在她的脸颊上。科莫还问鲁赫，自己是否可以吻她，声音大到几乎站在旁边的朋友都能听到。

鲁赫称，事情发生后她离开了，她对这件意外的事情感到“非常困惑、震惊以及尴尬”。鲁赫说，“当时我扭过头去，一句话也没说。”

据报道，科莫的一位发言人向一家美国媒体提及了一份笼统的声明，科莫在声明中为“被误解为不必要的调情”的行为道歉。

纽约州立法机关就此系列事件成立的调查小组表示，他们预计还会有更多指控出现。州检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）宣布将对科莫进行调查。科莫本人此次都否认这些女性对他的指控，也拒绝辞职。表示要等调查的结果。