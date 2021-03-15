拜登打破沉默 首次就科莫事件发声

纽约州州长科莫一个多月来深陷性骚扰指控，民主党内要求他辞职的呼声越来越大，可高层一度长期保持沉默。当地时间 14 日，拜登首次就该问题发声，表示应等待相关调查的结果。

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大约同时，民主党参众两院领袖也做出有 不同程度的表态：参议院领袖舒默明确喊话科莫辞职，众议院议长佩洛西则说，对纽约州检察长查清有关指控抱有信心。

据美国有线电视新闻网，14 日，拜登在白宫南草坪被问到是否支持要求科莫辞职。他回答：" 我认为调查正在进行当中，我们应该等待（调查）得出的结果。"

这是自科莫陷入瞒报疫情、性骚扰丑闻，" 抗疫英雄 " 人设崩塌的一个多月以来，拜登首次明确发声。福克斯新闻注意到，拜登并没有像其他民主党人一样立即要求科莫辞职，佩洛西也持相同立场。

拜登曾与科莫相识，还称赞过他是抗击疫情期间领导力的 " 黄金标准 "。而上周六，首位公开指控科莫性骚扰的林赛 · 博兰在推特上 " 敲打 " 拜登，称总统与副总统迄今为止保持沉默，" 令他们的领导力与勇气遭到质疑 "。博兰随后删除了这条推特。

而在拜登表态后，副总统哈里斯依然没有回应。

11 日，纽约州议会宣布对科莫启动弹劾调查，为日后强行移除其州长职务铺平道路。同日，纽约州议会 59 名民主党州议员联名要求科莫辞职。

12 日，第七位女性公开指控科莫的不当行为。一名前助理称，因为自己的相貌而遭到了科莫 " 语言与精神上的虐待 "。当天，包括民主党参议院领袖查克 · 舒默在内，16 名来自纽约州的联邦众议员、2 名联邦参议员均发声要求科莫辞职。

舒默是纽约州两名联邦参议员之一。他 14 日在电视节目中表示，关于科莫的指控 " 严肃、可信 "，纽约人民与执政伙伴显然已经对后者失去信心。" 为了纽约州的利益，他科莫应该辞职。"

而众议院议长佩洛西当天则在节目中说，她对性骚扰 " 零容忍 "，有信心纽约州检察长能查清有关指控。佩洛西认为，科莫应 " 严肃地考虑他是否能有效履行州长职务 "，但没有明确喊话对方辞职。

此前，科莫曾就 " 令他人感到不适 " 道歉，但否认性骚扰指控并拒绝辞职，还说这样做是 " 反民主 "。" 我是被纽约州民众选上来的。我不是政客政界人士选的。" 他一度态度坚决地说。

上周五，科莫再度表示不会辞职。他还称对自己的指控 " 存在政治动机 "、受到 " 取消文化 " 驱动。