美国南方司令部司令：与中国竞争的前线已至西半球

负责中美和南美美军事务的美国南方司令部司令、海军上将克雷格·法勒（Craig Faller）3月16日在出席国会听证会时表示，借着新冠疫情和疫苗外交，及在该地区日益严重的不受法律制约的局势，中国已经成为在西半球的主要威胁，将其意志施加给越来越多的国家。

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法勒对美国会参议院军事委员会成员说，“我把这个半球视为竞争的前线。”他进一步将北京的努力描述为 “全场紧逼”。法勒补充道，“我感到一种紧迫感，我们的影响力正在被侵蚀。” 他说，美国在该地区面临的最主要的两个威胁是中国和跨国犯罪组织。

法勒指出，在新冠病毒大流行的情况下，中国和俄罗斯加大了在西半球维护影响力的力度，并考验美国的决心。他称，这两个美国的主要力量竞争者长期以来一直在寻求增强其全球影响力，并且越来越有恃无恐。法勒说，在他领导的南方司令部负责的范围之内，中国正在与当地的国家进行着“超过44项交易”，其中包括大规模贷款，推动网络等基础设施建设项目。“我们不能让他们得逞”，他说。

法勒周二在听证会上与美国北方司令部司令、空军上将范赫克 （Glen VanHerck）一同告诉参议员们说，“疫情在拉丁美洲和加勒比地区造成的状况堪比美国大萧条时期的状况。中国的动作特别大......他们正在利用疫苗来影响5G交易，他们正在利用它来试图在一些国家之间制造不和，比如台湾和该地区其他国家。”

法勒告诉参议员们，美国在中美和南美的影响力正在 “削弱”。他说，“我从我们的合作伙伴那里听到的是：我们知道美国军队是最好的，（而且）我们希望与你们合作。但是，我们正在溺水，我们需要一个救生圈，我们将从无论谁那里拿走救生圈，包括中国人”。

法勒称，为了保持美国在该地区的顶尖力量，美方必须能够为伙伴国家提供关键的军事援助和其他援助。他还警告说，其领导的南方司令部也需要更多的情报、监视和侦察资产和部队人数。

负责北美洲和加勒比海地区美军及安全事务的范赫克也对参议员们说，中国的影响力不断渐渐北上。“他们绝对正在北方司令部职责范围区试图影响巴哈马群岛、比如通过5G，”范赫克说。“在墨西哥也同样。”