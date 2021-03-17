美最新调查报告：俄国和伊朗干扰总统选举未能奏效

特朗普2020年11月3日的选举中谋求连任失败，但一再声称有选举舞弊及外国干预。美国司法部及内政部2021年3月16日公布最新调查报告，认为俄罗斯，伊朗，和中国等国的干预行为，未能影响选举结果。

美国司法部及内政部16日发表情报部门最新报告，认为尽管俄罗斯、中国或伊朗曾试图入侵2020年美国总统大选候选人网站，但没有任何一个国家得以干扰选举结果。报告认为俄罗斯总统普京很可能亲自指挥了干扰美国选举的努力，但表示没有发现证据，可以支撑特朗普关于中国试图影响选举结果的指控。

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美国司法部和内政部就这份最新报告指出，情报部门发现多起与俄罗斯、中国或伊朗政府有关的团体或个人操作的行动。这些动作破坏了一些政治组织、候选人和政党的网络安全。这些动作收集到一些资讯。发表这些这些资讯可能会产生影响，但情报部门并没有发现传播或改变或销毁这些资讯的行为。

这份调查报告所指的干涉选举行为显然更多地指向俄罗斯和伊朗，但认为相关努力未能奏效。报告指出，俄罗斯和伊朗曾有针对主要基础设施的行动，并破坏了选举活动的网络安全，但对投票、检票以及结果传输都没有产生影响。

报告也不点名地回应了前总统特朗普及其支持者质疑选举结果的种种指控，例如指责委内瑞拉或古巴或中国利用他们对选举设施的控制，曾操弄检票工作。报告指出，调查没有发现任何有外国政府或团体破坏选举公正性或操弄选举结果的证据。

特朗普的律师团队曾指责多米宁投票机属于前委内瑞拉总统查韦斯亲信的企业，认为特朗普的选举胜利被盗。

在此之前，时任美国司法部长巴尔在去年12月就已经表示，没有证据显示有选举舞弊。

这份最新报告认为，俄罗斯总统普京可能曾亲自督阵，或至少是下达了干预美国选举的指令，希望选举结果对特朗普有利。

至于特朗普关于中国干预选举，支持拜登胜选的指控，报告指出，中国谋求中美关系的稳定性，无论是哪位候选人，都不足以让中国冒险行动，引火烧身。