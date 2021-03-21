Covid疫苗丑闻：厄瓜多尔卫生部长辞职

南美国家又爆接种抗Covid-19病毒疫苗插队丑闻。继秘鲁和阿根廷之后，厄瓜多尔卫生部长因涉嫌徇私辞职。

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南美国家厄瓜多尔抗Covid-19新冠病毒疫苗接种行动不仅迟缓，而且爆出丑闻。当地检方正在确定插队接种疫苗者名单。厄瓜多尔新任卫生部长鲁道夫·法尔范已因涉嫌卷入徇私而辞职。

据本台RFI记者Eric Samson周日（2021年3月21日）发自基多（Quito）的报道，厄瓜多尔已接种了抗Covid-19病毒疫苗者名单在哪里？已搜查了卫生部办公室的检方表示，完整的名单存在，但信息被卫生部隐藏了，没有交出来。

Image d'archive RFI : Si le foyer le plus actif de contagion en Équateur est la ville de Guayaquil, la capitale n'est pas épargnée. Ici, un contrôle de déplacement à la périphérie de Quito, le 17 mars 2020. © REUTERS 路透社 / Daniel Tapia

厄瓜多尔检方尤其想要知道，是否有人获得特准，插队接种了疫苗。比如：一家电台的老板ˎ 一名体育负责人，还有在不到一个月前辞职并已离境赴美国迈阿密的前卫生部长胡安·卡洛斯·塞瓦略斯（Juan Carlos Zeballos）的母亲。

一个月内两名卫生部长先后辞职

于本月初刚刚上任三周的新任卫生部长鲁道夫·法尔范如今也宣布辞职，因为他也进入了检方调查的视野。起因是他拒绝公开已经接种疫苗者名单，理由是涉及个人隐私的医疗秘密。

厄瓜多尔的疫苗接种行动，已因缓慢而饱受批评，仅有不到1%，约12万人已接种了疫苗。厄瓜多尔官方证实，总统莫雷诺和第一夫人，还有11名亲信和保镖因国家安全理由，已经接种了疫苗。