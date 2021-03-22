中国将限制军队及政府人员使用特斯拉

美国电动车制造商特斯拉（Tesla）首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，如果特斯拉汽车被用于从事对中国的监视活动，他的公司将会被“关闭”。

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他的此番评论是对中国军方禁止特斯拉汽车进入其设施的报道的回应。中国军队早前对该品牌汽车车载摄像头收集的数据提出了安全担忧。

中国是特斯拉仅次于美国的最大市场，2020年约占该公司全球销量的四分之一。有数据称Tesla已逐渐开始成为中国社会的主流车型。仅Model 3去年就在中国销售了13.8万辆。

3月20日，马斯克表示，如果一家企业确实从事监视外国政府的活动，这对“该公司的负面影响将极其糟糕”。

中国政府正在限制军队人员和重点国企的员工使用特斯拉(Tesla Inc., TSLA)的汽车，理由是担心特斯拉汽车收集的数据可能导致国家安全信息泄露。

上述人士表示，此前中国政府对特斯拉汽车进行了安全评估，中国官员表示，评估的结果令人担心，因为特斯拉汽车的摄像头可以时刻记录影像，并获取各种数据，比如用车时间、方式和地点，以及与汽车同步的手机上联系人名单。他们表示，政府担心某些数据可能会被发回美国。

随着中美在科技领域的较量越来越激烈，中国领导人习近平正在加大让中国摆脱外国技术的力度。此举似乎与美国对华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)等中国公司生产的通信设备实施的限制相似。美国政府因担心华为可能为中国政府从事间谍活动而将其列为“国家安全威胁”。华为否认了这一指控。