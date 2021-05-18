俄对外情报局局长称“不是我干的！”

俄罗斯对外情报局(SVR)局长Sergei Naryshkin周二否认他所掌管的机构是SolarWinds遭网路攻击事件的主导者，这起攻击事件导致美国九个联邦机构及数百家民间企业受害。

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俄罗斯对外情报局局长否认涉及SolarWinds网路攻击事件，他说“不是我干的！”

据路透社今天报道称，美国和英国都责怪俄罗斯对外情报局SVR对SolarWinds发动攻击。

俄罗斯对外情报局(SVR)局长Sergei Naryshkin周二否认他所掌管的机构是SolarWinds遭网路攻击事件的主导者，这起攻击事件导致美国九个联邦机构及数百家民间企业受害。Naryshkin在俄罗斯向英国广播公司(BBC)表示，“这些指控有如低劣的侦探小说。 ”Naryshkin是俄罗斯总统普京的亲密盟友。

当被BCC问及SVR是否要为SolarWinds攻击事件负责时，Naryshkin用嘲讽的语气说道，这锅要SVR背可是“过奖”了，但他不能“把别人深具创意的成就揽在自己身上”。

该报道称，Naryshkin指出，这起攻击事件的手法与美国和英国情报机构所使用的类似。