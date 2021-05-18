台湾鸿海携手全球第四大车企Stellantis合资成立Mobile Drive

台湾鸿海周二18日宣布携手旗下子公司富智康集团，与全球第四大车厂Stellantis签署合作谅解备忘录，双方各持股50%投入合资公司Mobile Drive，双方在产业技术的优势互补，加速提供先进智能座舱和车联网服务的解决方案。鸿海先前宣布与Fisker公司FSR.N正式签署框架协议，双方合作的首款Fisker美国制造电动车，将于2023年第四季正式量产。鸿海周今天在股市收升8.96%。

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据鸿海新闻稿表示，Mobile Drive将结合Stellantis在车辆设计开发与工程经验，与鸿海在消费性电子领域的软硬体整合能力及深度的全球供应链垂直整合。在先进智能座舱中共同打造全新车用资讯娱乐系统，实现汽车内外使用者体验的无缝接轨。而Stellantis执行长Carlos Tavares表示，“软体开发是未来汽车产业的关键。”他表示，Stellantis将和Mobile Drive携手加速开发车联网功能与服务，将是汽车业的一次重大变革，其影响力不亚于汽车电动化带来的改变。

据路透社报道称，鸿海先前宣布与Fisker公司FSR.N正式签署框架协议，双方合作的首款Fisker美国制造电动车，将于2023年第四季正式量产。