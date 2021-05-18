欧盟宣布将暂停对部分美国产品加征关税

CNBC、彭博社等媒体5月17日报道称，欧盟和美国将开始谈判，解决美国前总统特朗普任期内征收的钢铁关税问题。

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周一在一份联合声明中，美国贸易代表和欧盟委员会表示，他们“致力于迅速参与这些讨论如何解决产能过剩问题，力求在年底前找到解决方案，确保美国与欧盟钢铁和铝行业的长期生存能力，以及加强民主联盟。”

欧盟委员会(European Commission)的一位发言人补充称:“我们的共同目标是结束WTO争端。”2018年6月，美国以国家安全为由对欧洲钢铁和铝材分别征收25%和10%的关税。

欧盟从一开始就对此举提出异议，在多次试图与特朗普政府达成协议的努力失败后，欧盟决定将此案提交世界贸易组织，并对高达64亿欧元(77.8亿美元)的美国出口产品实施报复性措施。欧盟的目标产品包括波旁威士忌、花生酱和橙汁。

另外，还有媒体报道指出，欧盟、美国宣布就金属贸易争端达成临时性关税休战！欧盟委员会称，不会在美国金属关税争端中进一步提高关税。这给了我们找到共同解决这一争端的空间，解决全球产能过剩问题的空间。

17日，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在社交媒体上表示，为重启跨大西洋关系，欧盟将暂时停止执行就美国加征钢铝关税而出台的反制措施。