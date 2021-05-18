研究：辉瑞莫德纳疫苗对印度变种病毒应有效

根据美国科学家所做的最新研究显示，辉瑞（Pfizer）&BNT、莫德纳（Moderna）两款COVID-19疫苗，对最先出现于印度的两种变异病毒仍高度有效。但这类实验室的研究调无法预测实际情况的有效性，因此仍须透过其他研究加以验证。

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这份由纽约大学葛罗斯曼医学院（NYU Grossman School of Medicine）与纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Medical Center）进行的实验室研究，尚未刊于同侪审查的期刊上，因此被认为只是初步研究。

这份研究的资深作者蓝道（Nathaniel "Ned" Landau）告诉法新社："我们发现疫苗抗体面对变种病毒时会略弱，但也没弱到哪去，因此我们认为疫苗还是很有保护效力。"

美国已有超过1.5亿人施打这两种疫苗，研究人员首先替接种两款疫苗之一的患者抽血，接着将这些样本在试验室接触人工制造的假病毒，这些假病毒含变种病毒的棘蛋白，特别最先出现印度的B.1.617或B.1.618变种病毒。

最后，混有变种病毒的样本再接触实验室培养的细胞，观察有多少细胞会因此感染。这种假病毒微粒含有萤火虫用以发光的酵素「萤光素?」，将萤光素?加入假病毒，即可辨识有多少细胞遭到感染。

整体而言，结果显示中和抗体－即免疫系统制造来阻止病原侵入细胞的Y型蛋白，在B.1.617中有近4倍的减量，在B.1.618中则有约3倍减量。

蓝道说："换言之，有部分抗体无法有效抵抗这些变种病毒，但还是有很多抗体有效。"

不过蓝道指出，由于整体的抗体水平仍比感染原始病毒痊愈者来得高，"既然有效抗体足够，所以我们认为这些疫苗仍有高度防护力"。