印度变种病毒

研究：辉瑞莫德纳疫苗对印度变种病毒应有效

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Pour le variant B.1.617, les chercheurs ont observé une réduction par quatre de la quantité d’anticorps neutralisants
Pour le variant B.1.617, les chercheurs ont observé une réduction par quatre de la quantité d’anticorps neutralisants © DAVID HIMBERT/Hans Lucas via AFP
作者： 法广
5 分钟

根据美国科学家所做的最新研究显示，辉瑞（Pfizer）&BNT、莫德纳（Moderna）两款COVID-19疫苗，对最先出现于印度的两种变异病毒仍高度有效。但这类实验室的研究调无法预测实际情况的有效性，因此仍须透过其他研究加以验证。

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这份由纽约大学葛罗斯曼医学院（NYU Grossman School of Medicine）与纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Medical Center）进行的实验室研究，尚未刊于同侪审查的期刊上，因此被认为只是初步研究。

 

这份研究的资深作者蓝道（Nathaniel "Ned" Landau）告诉法新社："我们发现疫苗抗体面对变种病毒时会略弱，但也没弱到哪去，因此我们认为疫苗还是很有保护效力。"

 

美国已有超过1.5亿人施打这两种疫苗，研究人员首先替接种两款疫苗之一的患者抽血，接着将这些样本在试验室接触人工制造的假病毒，这些假病毒含变种病毒的棘蛋白，特别最先出现印度的B.1.617或B.1.618变种病毒。

 

最后，混有变种病毒的样本再接触实验室培养的细胞，观察有多少细胞会因此感染。这种假病毒微粒含有萤火虫用以发光的酵素「萤光素?」，将萤光素?加入假病毒，即可辨识有多少细胞遭到感染。

 

整体而言，结果显示中和抗体－即免疫系统制造来阻止病原侵入细胞的Y型蛋白，在B.1.617中有近4倍的减量，在B.1.618中则有约3倍减量。

 

蓝道说："换言之，有部分抗体无法有效抵抗这些变种病毒，但还是有很多抗体有效。"

 

不过蓝道指出，由于整体的抗体水平仍比感染原始病毒痊愈者来得高，"既然有效抗体足够，所以我们认为这些疫苗仍有高度防护力"。

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