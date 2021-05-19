“不能输给中国” 拜登推销1740亿美元电动车计划

美国总统拜登周二（5月18日）为他的1,740亿美元电动车计划现身说法，敦促汽车生产商不要在海外为美国用户生产零排放车辆，并亲自试驾一辆全新的零排放皮卡。据悉，拜登希望该计划促使美国在全球电动汽车市场占有率能超赶中国。

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拜登在造访福特汽车位于密西根州迪尔伯恩的电动车工厂时表示说：“我们需要车厂和其他企业继续在美国投资，不要把我们公共投资的好处带到海外，并在海外扩大电动车和电池的生产”，他随后也观看了福特最畅销的F-150皮卡的电动版本。

美国汽车工人联盟（UAW）批评通用汽车宣布在墨西哥投资10亿美元生产电动车，并批评福特选择墨西哥、而不是俄亥俄州生产部分电动车。

据路透社援引拜登总统认为，美国的电动车产业正落后于中国，后者的电动车销量更高。

拜登宣称：“我们将为电动汽车设定新标杆”。他誓言将扭转特朗普政府时期降低汽车排放标准这种“短视”政策。

据报道，拜登还亲自试驾了福特将于周三推出的电动卡车。安全官员通常不让美国总统开车。

“这玩意真是快，” 拜登对记者称，并表示这辆电动卡车从零加速至60英里/小时仅需4.4秒。“感觉太棒了。”

白宫发布的情况说明显示，拜登不会出台消费者激励措施鼓励其购买高价豪华电动汽车，他主张政府进行大规模支出来促使美国人购买电动汽车。

据路透社指出，拜登电动车计划的核心是1,000亿美元的消费者返现。拜登支持向零排放的中型和重型工作车辆提供进一步的100亿美元新税收优惠。

不过，拜登的电动车计划面临国会许多共和党人的阻力。共和党准备针对拜登的基建计划提出一项反提案，共和党稍后将在国会将与拜登的商务和运输部长会晤。

拜登希望到2030年投资150亿美元建设50万个电动车充电站--包括在公寓建筑和公共停车场--并投资450亿美元将大量的校车和巴士替换为电动车。他还希望投资增加联邦车队中的电动车比例，包括让邮局开始使用电动卡车送货。

另据美国之音报道，美国总统拜登说，汽车工业的未来是电动车的制造，美国不能输给中国。中国则称乐见美国的发展和进步，但反对美国“动不动拿中国说事”。

中国目前拥有全球最大的电动汽车市场，拥有全球80%电动汽车电池的生产能力，对此美国总统拜登在造访福特汽车密西根州迪尔伯恩的电动车工厂时说：“他们（中国）以为自己会赢，但我有个消息要告诉他们：他们不会赢得这场竞争，我们不会让他们赢。我们必须要快速行动。”

白宫发言人萨琪当天见随行记者们进一步称，为了改变美国在电动汽车工业暂时落后中国的状况，拜登总统提出一项金额达1740亿美元的“美国就业计划”，使美国的全球电动汽车市场占有率能超越中国。

美国之音报道指出，北京一贯反对华盛顿用中国作为背景推出美国的国内政策。中国外交部发言人早前曾表示，中国乐于见到美国发展与进步，但“坚决反对动不动拿中国说事，将矛头对准中国”，并敦促美方“理性看待中国的发展”。