北极理事会部长级会议关注“北溪-2”项目

美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫的会晤实际上是为美俄两国领导人6月峰会做准备。美俄两国尽管关系冷淡，但仍争取稍有缓和。会晤之前，布林肯在冰岛首都雷克雅维克(Reykjavik)表示：不论在气候或裁军等议题上，重要的是面对面展开讨论，看一看是否可能与俄罗斯建立更稳定、可预测的双边关系。

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俄罗斯副外长在峰会之前也不断释放缓解关系的信息。里亚布科夫(Sergei Ryabkov)周三表示，如果美国豁免对北溪二号管道(Nord Stream 2)负责企业的制裁，将有助于两国关系正常化。“北溪-2”天然气管道项目铺管船“幸运”号2月初开始在丹麦水域施工，继续铺设这条由俄罗斯经波罗的海向德国直接出口天然气的管道。资助该管道项目的俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)及其西方合作伙伴都急于完成该项目，目前进度已经达95%。

美国前总统特朗普曾经企图逼停“北溪-2”项目。那拜登会怎么做呢？在峰会召开的前一天，美国新闻网站Axios报导称，美国准备免除对北溪二号管道公司(Nord Stream 2 AG)的制裁。而且，俄罗斯总统普京的盟友、北溪二号管道公司执行长Matthias Warnig的相关制裁也将被免除。

德国外长马斯（Heiko Maas）19日对媒体表示：不停止“北溪-2”天然气管道建设项目将是一个有建设性的一步。

美国《政治报》网站报道，两名了解情况的人士透露，美国国务院定于19日向美国国会提交一份关于对俄罗斯制裁的报告，其中包含放弃对“北溪-2”股份公司及总经理马蒂亚斯·瓦尔尼希(Matthias Warnig)实施制裁的计划。

这一消息最初由美国阿克西奥斯新闻网报道。美国国务院没有就报道作出评论。