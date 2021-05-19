北極理事會部長級會議關注“北溪-2”項目

美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫的會晤實際上是為美俄兩國領導人6月峰會做準備。美俄兩國儘管關係冷淡，但仍爭取稍有緩和。會晤之前，布林肯在冰島首都雷克雅維克(Reykjavik)表示：不論在氣候或裁軍等議題上，重要的是面對面展開討論，看一看是否可能與俄羅斯建立更穩定、可預測的雙邊關係。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯副外長在峰會之前也不斷釋放緩解關係的信息。里亞布科夫(Sergei Ryabkov)周三表示，如果美國豁免對北溪二號管道(Nord Stream 2)負責企業的制裁，將有助於兩國關係正常化。“北溪-2”天然氣管道項目鋪管船“幸運”號2月初開始在丹麥水域施工，繼續鋪設這條由俄羅斯經波羅的海向德國直接出口天然氣的管道。資助該管道項目的俄羅斯天然氣工業股份公司(俄氣/Gazprom)及其西方合作夥伴都急於完成該項目，目前進度已經達95%。

美國前總統特朗普曾經企圖逼停“北溪-2”項目。那拜登會怎麼做呢？在峰會召開的前一天，美國新聞網站Axios報導稱，美國準備免除對北溪二號管道公司(Nord Stream 2 AG)的制裁。而且，俄羅斯總統普京的盟友、北溪二號管道公司執行長Matthias Warnig的相關制裁也將被免除。

德國外長馬斯（Heiko Maas）19日對媒體表示：不停止“北溪-2”天然氣管道建設項目將是一個有建設性的一步。

美國《政治報》網站報道，兩名了解情況的人士透露，美國國務院定於19日向美國國會提交一份關於對俄羅斯制裁的報告，其中包含放棄對“北溪-2”股份公司及總經理馬蒂亞斯·瓦爾尼希(Matthias Warnig)實施制裁的計畫。

這一消息最初由美國阿克西奧斯新聞網報道。美國國務院沒有就報道作出評論。