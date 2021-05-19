纽约司法欲追究特朗普集团犯罪

据美国纽约州检察长办公室表示，针对前总统特朗普旗下特朗普集团（The Trump Organization）展开的调查，已不再纯属民事性质，而是刑事调查。纽约州检察长的发言人称，「我们与曼哈顿地区检察官合作，现正从刑事角度对特朗普集团进行积极调查。」

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据法新社昨天稍晚报道称，美国纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）当天宣布，纽约州检察官调查前总统特朗普商业交易，正以「刑事侦查」规模侦查特朗普旗下特朗普集团（The Trump Organization）。据詹乐霞办公室发言人说：「我们已经通知特朗普集团，我们对该公司的调查已不再是纯粹的民事性质。」

纽约州检察长办公室发言人还说，「我们与曼哈顿地区检察官合作，现正从刑事角度对特朗普集团进行积极调查。」

据中央社引述消息说，纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）一直在调查特朗普集团是否不实申报房地产价值，借此取得贷款以及经济和税务上的好处。

该报道称，特朗普过去曾说，民主党籍的詹乐霞负责监督的这起调查是出自于政治动机。

另一方面，民主党籍的曼哈顿地区检察官范斯（Cyrus Vance）过去2年多来一直在调查特朗普担任总统前的商业往来。范斯办公室在法庭文件中表示，针对前总统特朗普旗下的特朗普集团，他们在调查“可能是广泛且长时间的犯罪行为”，包括税务和保险诈欺，以及伪造商业纪录。

范斯最初展开调查，是因为特朗普前私人律师兼乔事人柯恩（Michael Cohen）在2016年大选选前，曾付封口费给2名宣称与特朗普有性接触的女子。

据该报道，共和党籍特朗普2020年大选失利，败给民主党籍对手拜登后，这起调查便加速进行。