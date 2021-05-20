北极理事会外长会议前 布林肯与拉夫罗夫会谈：承认两国严重分歧，强调对话

美国国务卿布林肯周三（5月19号）与俄罗斯外长拉夫罗夫会面，他们强调虽然两国在如何看待全球事务方面存在严重分歧，但对会谈表达乐观看法，称双方仍可以找到合作的途径。分析认为，这次会面是为美国总统拜登和俄国总统蒲亭的高峰会奠定基础。

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布林肯（Antony Blinken）和拉夫罗夫（Sergei Lavrov）这次面对面会谈是在周四开幕的北极圈八国理事会外长会议前举行的，地点在冰岛首都雷克雅维克。目前美俄关系正处于冷战结束以来最的低点，这次会议引起高度关注。据报道，会谈总共持续了1小时45分钟，超过原本预期的1小时。

据路透社报道，布林肯表示“美俄存在分歧，这不是秘密”，华盛顿将对俄罗斯的激进行动作出回应；但他也表示，如果两国领导人展开合作，世界将更加安全。布林肯称，拜登希望“与俄罗斯建立可预测和稳定的关系”，并表示两国可以在抗击新冠疫情、应对气候变化、处理伊朗与朝鲜核问题以及阿富汗战争等方面进行合作，因为这对美俄和全世界都有好处。

拉夫罗夫也认为俄罗斯和美国存在“严重分歧”，但必须“在两国利益发生冲突的领域”进行合作。据俄罗斯国家媒体报导，拉夫罗夫表示本次会谈具有“建设性”，两位外交官将为拜登与普京可能进行的会晤准备议题。

但美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)提供的会议纪要并未提及两国总统可能举行的峰会。

拜登今年3月称普京是个对政敌冷酷无情的“刽子手”，促使俄国政府将驻美大使召回莫斯科，以商议俄美未来关系。大使迄今尚未返回美国。

华盛顿随后以莫斯科坚决否认的“恶意”活动为由实施制裁，并驱逐俄罗斯外交官，俄国随后采取相同手段报复，稍后又禁止美驻俄大使馆僱用当地员工。

分析认为，有鉴于此，美俄外长会谈取得立竿见影的成果可能不大，但仍可为下个月举行的美俄总统高峰会铺平道路。

实际上，周三会议进行到半小时，美国对110亿美元规模北溪二号天然气管道项目中涉及的某些船舶和实体实施了制裁。这条管道将把俄罗斯的天然气从北极输送到德国，拜登反对这个项目。不过美国政府还是决定豁免对北溪二号项目企业及其执行长的制裁。

在上述消息宣布前，俄罗斯副外长里亚布科夫(Sergei Ryabkov)曾表示，豁免制裁将有助于俄美关系正常化。拉夫罗夫则并未回应制裁的相关问题。

拉夫罗夫以“非常简单”概括了俄罗斯对美国的立场。他说，“我们准备毫无例外地讨论所有问题，但讨论应该是真诚的，将事实摆在台面上，当然也要以相互尊重为基础。”

在北极理事会成员国外长会议上，将宣布俄罗斯担任这一权威性国际组织的轮值主席国，为期两年。

对于北极未来，布林肯在雷克雅维克召开记者会说：“我们对北极地区部分军事活动增加感到担忧。那会增加意外事故的危险或可能性…破坏该地区和平与永续未来的共同目标。我们需要避免北极地区军事化。”

拉夫罗夫17日警告西方国家勿争夺北极主权，他在莫斯科召开记者会指出：“长期以来，大家都很清楚，这是我们的领域，这是我们的土地。我们有责任确保我们的北极海岸安全”，拉夫罗夫也指责挪威“试图证明北约进入北极的必要性”，同时坚称俄罗斯在这个地区的军事活动“绝对合法”。