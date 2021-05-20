北極理事會外長會議前 布林肯與拉夫羅夫會談：承認兩國嚴重分歧，強調對話

美國國務卿布林肯周三（5月19號）與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，他們強調雖然兩國在如何看待全球事務方面存在嚴重分歧，但對會談表達樂觀看法，稱雙方仍可以找到合作的途徑。分析認為，這次會面是為美國總統拜登和俄國總統蒲亭的高峰會奠定基礎。

廣告 繼續瀏覽後續

布林肯（Antony Blinken）和拉夫羅夫（Sergei Lavrov）這次面對面會談是在周四開幕的北極圈八國理事會外長會議前舉行的，地點在冰島首都雷克雅維克。目前美俄關係正處於冷戰結束以來最的低點，這次會議引起高度關注。據報道，會談總共持續了1小時45分鐘，超過原本預期的1小時。

據路透社報道，布林肯表示“美俄存在分歧，這不是秘密”，華盛頓將對俄羅斯的激進行動作出回應；但他也表示，如果兩國領導人展開合作，世界將更加安全。布林肯稱，拜登希望“與俄羅斯建立可預測和穩定的關係”，並表示兩國可以在抗擊新冠疫情、應對氣候變化、處理伊朗與朝鮮核問題以及阿富汗戰爭等方面進行合作，因為這對美俄和全世界都有好處。

拉夫羅夫也認為俄羅斯和美國存在“嚴重分歧”，但必須“在兩國利益發生衝突的領域”進行合作。據俄羅斯國家媒體報導，拉夫羅夫表示本次會談具有“建設性”，兩位外交官將為拜登與普京可能進行的會晤準備議題。

但美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)提供的會議紀要並未提及兩國總統可能舉行的峰會。

拜登今年3月稱普京是個對政敵冷酷無情的“劊子手”，促使俄國政府將駐美大使召回莫斯科，以商議俄美未來關係。大使迄今尚未返回美國。

華盛頓隨後以莫斯科堅決否認的“惡意”活動為由實施制裁，並驅逐俄羅斯外交官，俄國隨後採取相同手段報復，稍後又禁止美駐俄大使館僱用當地員工。

分析認為，有鑒於此，美俄外長會談取得立竿見影的成果可能不大，但仍可為下個月舉行的美俄總統高峰會鋪平道路。

實際上，周三會議進行到半小時，美國對110億美元規模北溪二號天然氣管道項目中涉及的某些船舶和實體實施了制裁。這條管道將把俄羅斯的天然氣從北極輸送到德國，拜登反對這個項目。不過美國政府還是決定豁免對北溪二號項目企業及其執行長的制裁。

在上述消息宣布前，俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)曾表示，豁免制裁將有助於俄美關係正常化。拉夫羅夫則並未回應制裁的相關問題。

拉夫羅夫以“非常簡單”概括了俄羅斯對美國的立場。他說，“我們準備毫無例外地討論所有問題，但討論應該是真誠的，將事實擺在檯面上，當然也要以相互尊重為基礎。”

在北極理事會成員國外長會議上，將宣布俄羅斯擔任這一權威性國際組織的輪值主席國，為期兩年。

對於北極未來，布林肯在雷克雅維克召開記者會說：“我們對北極地區部分軍事活動增加感到擔憂。那會增加意外事故的危險或可能性…破壞該地區和平與永續未來的共同目標。我們需要避免北極地區軍事化。”

拉夫羅夫17日警告西方國家勿爭奪北極主權，他在莫斯科召開記者會指出：“長期以來，大家都很清楚，這是我們的領域，這是我們的土地。我們有責任確保我們的北極海岸安全”，拉夫羅夫也指責挪威“試圖證明北約進入北極的必要性”，同時堅稱俄羅斯在這個地區的軍事活動“絕對合法”。